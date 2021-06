Por qué está lloviendo tanto en Colombia y hasta cuándo se extenderá la ola invernal

Imagen de referencia. Fuertes lluvias registradas en Bogotá, el pasado 3 de marzo de 2021. Foto: Colprensa - Camila Diaz

Desde el pasado mes de marzo el país ha afrontado una extensa ola invernal que ha ocasionado miles de afectaciones en diversas regiones: desde deslizamientos e inundaciones por el desborde de los ríos y quebradas, hasta daños a las viviendas y demás infraestructura por la caída de rayos, granizo y fuertes lluvias.

Hace una semana, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó que, en medio de la temporada de lluvias, en el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 4 de junio de este año, unas 55 personas fallecieron, 42 resultaron heridas y más de 38.700 familias presentaron algún tipo de afectación por estos eventos. Hasta esa fecha se habían registrado 1.015 eventos en más de 481 municipios de 28 departamentos, incluida Bogotá; y en cuanto a infraestructura habitacional, 14.909 viviendas se han visto averiadas y 311 más han sido destruidas”.

Damnificados por la ola invernal en Colombia. Foto: Denfensa Civil.

¿Por qué llueve tanto en Colombia?

Daniel Useche, jefe de Pronósticos de Alertas Tempranas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), explicó este sábado 12 de junio en diálogo con Blu Radio que las lluvias en el país han sido ocasionadas por el paso de las ondas tropicales:

“Son sistemas atmosféricos muy comunes para esta época del año que se forman en la costa oeste africana y comienzan a trasladarse de oriente a occidente, a medida que se acerca a la zona del caribe y el territorio colombiano. En algunos casos, estas ondas vienen acompañadas de nubosidad, lluvias, tormentas eléctricas y vientos por encima de lo normal”.

Y con ello, aclaró que es necesario mantener la alerta en algunas regiones en particular durante los próximos días, donde se pueden presentar algunos eventos de lluvia. Estos, según Useche, son “en zonas de los departamentos andinos: Antioquia, Santander, Norte de Santander, sectores de Boyacá, Cundinamarca, Risaralda, Caldas, Quindío, con probabilidades de lluvias especialmente en las tardes y noches”. Asimismo, recalcó que en la región Caribe y en la costa pacífica también está pronosticado que ocurran estos fenómenos.

Imágenes de las inundaciones registradas en Turbo, Antioquia, el pasado 28 de mayo a causa de la ola invernal. Foto: Dagran.

¿Hasta cuándo se extenderá la ola invernal en el país?

El Ideam confirmó en su más reciente informe que las lluvias comenzarán a disminuir desde este momento, pero de manera gradual y por zonas. “Estamos con la finalización de la primera temporada de lluvias del año, la cual se extiende desde mediados de marzo hasta mediados del mes de junio. De ahí en adelante, junio es un mes de transición hacia la temporada seca”, indicó Useche el citado medio.

En las regiones Caribe y Andina lloverá durante esta semana, pero estas comenzarán a disminuir a partir de la segunda mitad de junio. En lo correspondiente al archipiélago de San Andrés y Providencia, así como a la región Pacífica, continuarán las lluvias durante todo junio y una parte de julio.

Sobre la Orinoquía y la Amazonía, la entidad expuso que habrá precipitaciones constantes hasta agosto, ya que es en ese periodo donde se presenta la mayor cantidad, pero igualmente la reducción de lluvias rondará el 10% si se comparan con los promedios históricos de los últimos 40 años.

Por otro lado, se pronostican déficits de lluvia de entre el 10% y el 20% en el litoral de Cauca, piedemonte llanero de Casanare y oeste de Caquetá.

No obstante, el Ideam aclaró que estos pronósticos pueden sufrir variaciones por cuenta de los fenómenos naturales, los cuales son impredecibles. Entretanto, de cara al último trimestre del año todavía no están disponibles. “Para el período comprendido entre septiembre a noviembre, existe aún incertidumbre en su predicción y las probabilidades con las que se presentan en este informe no son altas; posiblemente, porque su pronóstico se está emitiendo en la época de la barrera de la previsibilidad de la primavera”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: