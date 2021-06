Sacerdote santandereano tildó de sinvergüenzas y canallas a miembros de Fecode: “No quieren sino plata”

En plena homilía, el sacerdote de la diócesis de Socorro y San Gil en Santander, Ánderson Yesid Contreras Pérez, se despachó contra los miembros de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).

La situación se presentó en la jornada del jueves 10 de junio en la iglesia de Monguí, ubicada en el municipio de Charalá, Santander.

El cura se fue en contra de los educadores que protestan durante el paro nacional de Colombia, argumentando que están quejándose por dinero, cuando en realidad ellos no son el gremio más necesitado a nivel económico en Colombia.

En la celebración litúrgica, estas fueron las palabras textuales que utilizó Contreras Pérez para referirse a los maestros colombianos que están en paro, añadiendo que, “hace falta que les metan un chip de sabiduría”:

Miren lo que decía el mensaje: “mientras existan maestros de pie no habrá pueblos de rodillas, viva el paro nacional”, eso qué es, una vergüenza. Como que si no hay profesores están de rodillas, eso falta de criterio, falta de pensar, hace falta que se metan un chip de sabiduría, ¿qué es lo que no entienden o no comprenden?