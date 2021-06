Gustavo Petro sobre las protestas: “Ya no estamos ante un paro, sino ante un estallido social”

Gustavo Petro, Jefe de la Colombia Humana. (Colprensa-Sergio Acero).

En medio de las continuas jornadas de manifestaciones del Paro Nacional, Gustavo Petro se volvió a pronunciar este miércoles 9 de junio a través de su cuenta de Twitter en lo que ha denominado sus ‘alocuciones’ hacia la población colombiana.

En la tercera entrega, de más de seis minutos de duración, el senador de Colombia Humana manifestó que hay una desconexión entre las autoridades y la juventud colombiana, también recalcó que no está de acuerdo con los hechos violentos, bloqueos y disturbios, así como expresó que “ya no estamos ante un paro, sino ante un estallido social que el mismo Gobierno generó”.

“He dicho una y otra vez, de diferentes maneras y sin dudas, que no comparto la violencia, el disturbio ni el bloqueo en las manifestaciones de protesta contra el gobierno de Duque”, indicó en primera instancia el político. Según asegura, todas las marchas que él ha convocado han sido “pacíficas, alegres, multitudinarias”.

Además, Petro expuso que la crisis social que vive el país es la consecuencia de la mala administración del Estado actual: “De la misma manera que con firmeza rechazamos la violencia, provenga de donde provenga, rechazamos rechazamos asesinato sistemático del Gobierno, su crueldad y falta de escucha y atención a la juventud que asesina. Hoy ya no estamos ante un paro, sino ante un estallido social que el mismo Gobierno generó”.

“Bloqueos que se han convertido en una verdadera trampa para la juventud que se aferra a defender el territorio donde viven, su pobreza, donde están sus familias, sus amores, sus sueños extinguidos. Ese afán de defensa del terruño, que los hace no retroceder, los expone de frente contra una maquinaria de muerte que el mismo gobierno preparó con los dineros que debían ser invertidos en luchar contra la pandemia”, añadió Petro.

En su ‘alocusión’, como el mismo senador la ha denominado, indicó que el tema de la pandemia por COVID-19 ya no es la única preocupación, pues ahora Colombia se enfrenta ante los problemas que la han aquejado desde hace varios años, y que hoy están detonando. Acorde a su concepto, el país “no ha podido entender las razones que están detrás del levantamiento. No solo es el hambre de la pandemia, que ya no se cura con mercados; ya no es la falta del dinero de un día lo que demanda la juventud colombiana. La gran demanda de esa juventud de hoy es tener una vida digna, ahora y en el futuro”.

Fajardo le contestó a Petro:

Luego de publicarse la ‘alocución’, usuarios de la web, así como líderes de opinión, criticaron a Petro porque, según ellos, “se había vuelto tibio”, y que su discurso se parece mucho al de Sergio Fajardo en el desarrollo de la segunda vuelta presidencial a las elecciones del 2018. Recordemos que, al perder las elecciones en la primera vuelta —quedó tercero—, el candidato de la ‘Coalición Colombia’ votó en blanco e invitó a sus más de cuatro millones de votantes a que hicieran lo mismo. Desde entonces, se ha ganado la ‘fama’ de “ser tibio” y no tomar partido.

Justamente, el exalcalde de Medellín respondió a las declaraciones de Petro: publicó un trino en el que afirmó que un amigo suyo le envió el video del líder de Colombia Humana asegurando que “Petro se fajardió”. Si bien no dio mayores detalles, acompañó su tweet con algunos emoticones confirmado esa supuesta premisa: “Me escribe un amigo y me dice: “Petro se fajardió”. Me mandó la “tercera alocución” de Gustavo a la Nación. Escuché y sí, efectivamente parece que ‘Petro se fajardió’”.

