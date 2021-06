Carlos Antonio Vélez arremetió contra ‘Matador’ por el ambiente que creó contra la Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez lanzó una indirecta a Julio César González, mejor conocido como 'Matador', por descalificar a la selección Colombia bajo un supuesto desconocimiento de la crisis social que vive el país. Fotos: Colprensa

El caricaturista Julio César González, mejor conocido como ‘Matador’, se encuentra apoyando las manifestaciones del paro nacional. Por esto, el dibujante es crítico de los jugadores de fútbol colombianos que no se pronuncian sobre las injusticias en el marco de la protesta y decidió dejar de apoyar a la selección Colombia durante las eliminatorias para el mundial de Catar 2022.

“Viendo como nuestra selección Colombia calla ante los atropellos de la policía, ante los muertos, los desaparecidos y ante las cuencas vacías de los ojos de muchos jóvenes en las protestas, hoy soy más peruano que el ceviche peruano. Solo se arrodillan ante el dinero”, aseveró el caricaturista en su cuenta de Twitter.

Trino de 'Matador'

Esto generó polémica entre los fanáticos del fútbol colombiano y varios comentaristas de la disciplina. A pesar de la falta de apoyo de un sector de la población, la ‘Tricolor’ ganó 0-3 contra el combinado de Perú en Lima y ‘Matador’ fue víctima de memes que lo tildaron de ‘refisal’ por transmitirle mala suerte al equipo liderado por Ricardo Alberto Gareca.

Quien tampoco calló fue el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, quien se encuentra crítico frente a las protestas del paro nacional y celebró la actuación de la selección Colombia y rechazó a quienes politizan los deportes en el país.

“Se quedaron con las ganas los que en Colombia querían utilizar políticamente a la selección. Y dizque haciéndole barra a Perú, que perdiera Colombia. Que porque la selección no se había puesto del lado de los del paro como si Colombia o la selección tuviera que matricularse con un sector pequeño del país. O grande. Dígalo como quiera”, dijo el comentarista.

Además, afirmó que la ‘Tricolor’ actúa en representación de todos los colombianos sin discriminar sector. “Esa selección no es política, no se politiza. Respétenla. En segundo lugar, es la selección de todos. De los que paran y no paran. No pueden obligarla a que represente a un sector de la población. No, ellos representan a todo el mundo”, añadió.

“¿Cómo le parece? Haciendo dizque campañas, de esas campañas que hacen por las redes”, finalizó su crítica, enmarcada en un elogio a la ‘Tricolor’ y a la primera actuación de Reinaldo Rueda como técnico.

Sin embargo, ‘Matador’ ha tomado de manera jocosa los memes que le han hecho por la derrota de Perú en la fecha del 3 de junio de las eliminatorias. Uno de ellos fue Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal, quien recibió una respuesta del dibujante.

Trino de 'Matador'

A pesar de la crítica, el caricaturista insiste en ir en contra de la selección Colombia en el partido contra Argentina que se jugará el 8 de mayo. “¿Bueno mor, cómo es la apuesta para Colombia vs Argentina? Voy con Argentina. Lo escucho, mor”, dijo, en tono burla contra el hijo de la senadora y del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie.

La selección de Colombia recibirá el próximo martes a Argentina, por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, y lo hará con un aforo del 25 por ciento tras la autorización del Ministerio de Salud.

El ministro Fernando Ruiz aseguró en el comunicado diario de la cartera que Barranquilla es “una ciudad donde ya bajó la afectación de coronavirus”, lo que le permitirá tener gente en las tribunas luego de un año y tres meses desde el inicio de la pandemia.

SEGUIR LEYENDO: