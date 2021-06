“Protección de la Amazonía también implica combatir cultivos ilícitos y extracción ilegal de minerales”: Iván Duque

Iván Duque advirtió que para producir un kilo de coca se están haciendo vertimiento de combustibles, de amoniaco y de químicos en las selvas de nuestro país. Foto: Colprensa.

El presidente de Colombia, Iván Duque, participó este miércoles en un conversatorio virtual con The American Society Council of Americas (AS/COA) sobre la protección de la Amazonía, frente a lo que el jefe de Estado advirtió que, “cuando se habla de la coca y de los cultivos ilícitos, se habla del glifosato para enfrentarlo, pero muy poco se habla del deterioro ambiental que causan estos cultivos”.

Por eso advirtió que, “si nosotros queremos guardar coherencia” frente a la protección de la Amazonía “parte de esa protección significa derrotar los cultivos de uso ilícito y la extracción ilegal de minerales, entre otros”.

De la misma forma, añadió que para producir un kilo de coca se están haciendo vertimientos de combustibles, de amoniaco y de químicos en las selvas del país. “Y si uno se da cuenta lo que implica un kilo de cocaína en términos ambientales, es una degradación total, no solamente una degradación de naturaleza, sino también, una degradación de salud pública”.

Igualmente, advirtió que, “esos negocios ilícitos, también, muchas veces vienen vinculados con temas que han sido absolutamente ecocidas, como lo es la extracción ilegal de minerales”.

Sobre el glifosato en Colombia explicó que se utiliza regularmente como un pesticida y en el caso de enfrentar los cultivos ilícitos, siempre se ha buscado tener precisión. “Precisión que no afecte la salud, precisión que no afecte a las comunidades, precisión que no afecte ecosistemas”, aseguró el mandatario.

En el caso de Colombia –explicó el mandatario-, por cada hectárea que se siembra de coca se están destruyendo cerca de dos hectáreas o más de selva tropical húmeda.

Así mismo indicó que, “sabemos que esa es una discusión compleja. Lo interesante es que el Gobierno colombiano ha abordado esta conversación y esta discusión con los protocolos que han sido definidos por la Corte Constitucional de nuestro país”.

Igualmente, expresó que, “no vemos esto como una sola herramienta, sino como una combinación de desarrollo alternativo, sustitución, erradicación manual y, también, la herramienta de precisión. Esa combinación es la que nos permite ver que es una aproximación de carácter integral, donde siempre las consideraciones ambientales están presentes”.

<b>Incentivar negocios verdes y contratos de conservación ambiental para la protección de la Amazonía</b>

Durante su intervención, el presidente Duque también planteó impulsar los negocios verdes y contratos de conservación ambiental de la Amazonía, tras destacar los avances de su Gobierno en la protección del llamado “pulmón del mundo”, así como las oportunidades que ha abierto para el crecimiento sustentable del bosque tropical.

“Tenemos que generar una economía sostenible en la región amazónica. Nosotros le estamos diciendo al mundo que no se necesita ser un país grande y rico para asumir grandes compromisos. Si nosotros representamos tan solo el 0,6 % de la emisión de gases de efecto invernadero y queremos reducirlas en un 51 %, creo que eso legitima también el llamado que les estamos haciendo a otros países”, indicó el jefe de Estado.

Igualmente, mencionó algunos de los avances que ha hecho su Gobierno para la conservación ambiental de la Amazonía. Entre ellos, la generación de una economía sostenible.

Tenemos que generar una economía sostenible en la región amazónica. Acabamos de inaugurar el nuevo aeropuerto de la ciudad de Leticia, que quedó con una gran tecnología y capacidad y eso ayuda a la logística y a los visitantes, indicó.

De la misma forma, el Gobierno ha fortalecido el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), vinculado al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que hace parte de la red de centros científicos, y que ha sido fundamental para el proceso de los llamados “negocios verdes”.

De las investigaciones del Instituto Sinchi, el mandatario mencionó las realizadas sobre el fruto silvestre amazónico llamado Camu-camu, que ha tenido desarrollos en la industria gastronómica para la fabricación de productos como helados y mermeladas.

También resaltó los avances en el uso del fruto del arazá, que ha servido para la producción de cerveza artesanal; y el sacha inchi, también llamado maní del Inca, una planta de cuyas semillas seleccionadas se extrae un aceite con grandes propiedades gastronómicas con una gran riqueza de omega 3.

“Venimos trabajando con PepsiCo para determinar qué productos se podrían derivar de la sacha inchi, sabiendo que el resto es su amplia y rápida oxidación. Nosotros podemos lograr el uso de este tipo de frutos, que tienen muchos beneficios nutricionales”, precisó.

“Ahí los negocios verdes implican que ayudemos a hacer una transformación, que tengamos registros sanitarios y abrir oportunidades de exportación. Hay alrededor de 18 frutos y flora amazónica que de manera sostenible pueden ser usados para la producción de cosméticos y medicamentos. Ahí puede haber esquema de sostenibilidad y trabajarlo con las comunidades indígenas”, expresó el mandatario.

