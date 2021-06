La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le respondió al exministro Fernando Londoño

Exministro Fernando Londoño y presidente y vicepresidenta Iván Duque y Marta L. Ramírez. Fotos: Colprensa.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien se posesionó recientemente como canciller de Colombia, salió en defensa del presidente Iván Duque y el Gobierno nacional, luego de los duros comentarios que envió el exministro de Justicia, Fernando Londoño, en una editorial de su programa ‘La Hora de la Verdad’.

Londoño, quien presidió la cartera de Justicia en el primer gobierno de Álvaro Uribe en Colombia, arremetió contra el primer mandatario y le sugirió renunciar a la Presidencia debido a los bloqueos que atraviesa el país por cuenta del paro nacional.

“Señor presidente, si usted no tiene coraje suficiente, si usted no es capaz de disponer de la fuerza legítima del Estado para desbloquear el Puerto de Buenaventura (...) no le queda más remedio que hacerle al país el favor de una renuncia”, expresó.

Pues bien, luego de que varios medios de comunicación difundieran dicha editorial, muy temprano en la mañana de este miércoles, Marta Lucía Ramírez publicó dos trinos en los que le respondió duramente a Fernando Londoño; sin embargo, curiosamente, después borró las publicaciones.

Londoño sugirió Duque debe renunciar y sea Ramírez quien dirija el país en el más de un año que le queda al actual Gobierno. Esto fue a lo primero a lo que que la vicepresidencia se refirió y, en su primer tuit, le pidió al exministro que no genere “fricciones entre el presidente y su vicepresidenta” de cara a la crisis social que atraviesa Colombia.

“Nos corresponde a todos rodearlo (al presidente) y fortalecer la institucionalidad”, finalizó la también ministra de Relaciones Exteriores en su primer trino, el que acompañó de un artículo que hacía referencia a la editorial de Londoño.

En su segunda publicación, Marta Lucía Ramírez exhortó a Fernando Londoño a “unirse por Colombia” y, de nuevo, le pidió dejar de “propiciar fricciones”. Minutos después, las publicaciones desaparecieron del perfil oficial de Twitter de la vicepresidenta de la República, para después, nuevamente, volver a publicar la misma contestación.

En respuesta al trino, Ramírez obtuvo varios comentarios: “Hasta la derecha quiere que acabe este nefasto mandato de Duque; “Rodear al presidente hasta que venga la Corte Penal Internacional”; No veo fricción en la afirmación de Londoño. Rodear las instituciones sí, rodear al presidente no. Si el presidente no cumple su función, hacer cumplir la ley, no veo por qué no se le pueda pedir que se haga a un lado”, escribieron algunos usuarios.

Entre tanto, Londoño mencionó que bloquear las vías de Colombia es un delito que el Código Penal estipula. “El país se reúne con los que incitan los bloqueos y son los dueños de los bloqueos, y el presidente de la República se pone de igual a igual (...) a discutir inútilmente si van a aceptar o no van a aceptar desbloquear, pero la ley no se negocia en esa manera”, agregó.

Además, dijo que el Comité del Paro tiene que entender que no se puede permitir que el país esté bloqueado. “El Estado debe disponer de la fuerza suficiente, desbloquear el Puerto de Buenaventura no es una cuestión de más o de menos, desbloquearlo para que la carga entre y salga libremente del país es una tarea fundamental del presidente de la República y esto no se hace con visitas y con saludos y con golpecitos de puño a los amigos y con sonrisa. Esto se hace con la seriedad que el país demanda”, comentó.

