“Creo que nunca había visto un Rolex”: la reacción de Luisito Comunica tras millonario regalo de ‘La Liendra’

El influenciador colombiano Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, finalmente se salió con la suya y logró el tan anhelado encuentro en el youtuber mexicano Luisito Comunica, quien por estos días se encuentra en el país conociendo diferentes lugares y realidades para documentarlas como suele hacer para su trabajo.

Este encuentro precisamente ha suscitado críticas y hasta polémica por un detalle que muchos catalogaron como “absurdo”. Resulta que el paisa le regaló al mexicano un reloj marca Rolex de nada más y nada menos que 23 millones de pesos, el cual compró en un centro comercial de Medellín en compañía de su novia, ‘Dani Duke’.

En redes sociales se filtró el video del momento en que ‘La Liendra’ le hizo entrega del ostentoso regalo a Luisito Comunica, quien quedó prácticamente sin palabras y muy impresionado.

Tal y como se ve en el mismo, el youtuber mexicano toma el detalle mientras que el paisa le dice que sabe que le gustan los relojes, especialmente de estilo divertido, pero que “de parte de toda Colombia” quiere tener un gran regalo con él por el hecho de haber viajado al país.

Luisito Comunica se percata de que es un reloj Rolex y se queda observándolo por un buen rato. Luego, le pregunta al influenciador antioqueño si en verdad es uno de esos. “¿Rolex? Creo que nunca había visto un Rolex, wey. Wow. De verdad, me siento apenadísimo por esto. Wow amigo, no sé ni qué decir”, fueron las palabras de youtuber de viajes.

Claramente, Mauricio Gómez no puede dejar de sonreír y le muestra al mexicano que, aunque no sabe mucho sobre relojes, en la caja puede encontrar una especie de certificado de garantía en caso de que el objeto se dañe y necesite una reparación.

Sumado a esto, hizo un comentario que dejó sin palabras a Luisito Comunica: “No te podía dar algo normal, te tenía que dar algo a tu nivel”.

Ante esto, el youtuber asegura que efectivamente los relojes son uno de sus accesorios favoritos pero admite que nunca se había percatado de los que son de tan alto nivel. “Oye, estoy muy impactado por esto, qué loco. O sea, bien lo dices, me gustan los relojes pero no sé del tema de la alta relojería. Está pesado”, le expresó al colombiano.

Reacciones de encuentro entre La Liendra y Luisito Comunica / (Instagram: @chismefresco__).

El momento terminó con un emotivo abrazo entre los dos y los agradecimientos de Luisito Comunica, quien resaltó la calidez y hospitalidad que los colombianos le han brindado en los últimos días que ha visitado Cali y Medellín. “No sé cómo sentirme. Gracias, amigo, y gracias a la gente de Colombia que me ha recibido tan lindo”, concluyó.

“Simplemente sepa que ni yo sabía cómo venir a esta reunión, estaba nervioso, hace rato no me sentía tan nervioso de conocer a alguien. Me siento orgulloso del ‘influencer’ para mí más grande el mundo, síguela rompiendo”, mencionó por su parte ‘La Liendra’.

El influenciador Mauricio Gómez se tomó otros minutos de su tiempo para responderle a todos aquellos que lo han criticado y rechazado por gastar tanto dinero en el reloj. En pocas palabras afirmó que es su dinero y que hace con él lo que quiere.

“Porque sí, porque es mi plata, porque me nace hacerlo, porque puedo, quiero y no me da miedo, y por último porque es mi plata”, expresó textualmente en una larga nota que publicó en sus historias de Instagram.

