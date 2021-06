“A mí me sirve demasiado que hablen de mí, bien o mal, por eso no he salido a decir nada: Yeferson Cossio sobre su salud

Yeferson Cossio es un modelo e influenciador en redes sociales que suele ser víctima de críticas y malos comentarios, pues algunas personas lo consideran un mal ejemplo para los jóvenes que lo siguen, siendo objeto de cuestionamientos por su contenido.

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram interactuó con sus seguidores a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, donde algunos aprovecharon para preguntarle qué ocurrió con sus piernas y la cirugía que le realizaron.

Yeferson Cossio sufrió accidente y tendrá que usar silla de ruedas un tiempo. Fotos: redes sociales.

- ¿Qué m!3#@ te pasó que nadie sabe por qué ni cómo tuviste el accidente?

A lo que el reconocido generador de contenido no dudó en responder con la ironía y el desparpajo que lo caracterizan cuando hablan de él.

- “Por este trabajo, llamémoslo así, por esta carrera que escogí de influencer, a mí me sirve demasiado que hablen de mí, bien o mal, eso me ayuda bastante, por eso no he salido a decir nada”.

Tomado de Instagram @rastreandofamosos

Asimismo, Cossio se refirió a que son muchos los rumores que se han generado entorno a la cirugía, que señalaban que tenían fotos de su carro estrellado, que le habían mandado a romper las piernas o inclusive, que su propia hermana lo empujó, generando el inconveniente de salud.

Meses atrás, el modelo fue objeto de críticas al hacer una serie de publicaciones con unos implantes mamarios y revelar que sus ganancias por día en Instagram ascienden a quince millones de pesos colombianos diarios. Tiempo después, se retiró los implantes y ofreció disculpas a quienes se ofendieron por su reto.

“Nunca pensamos que estos teteros fuesen capaces de hacer que medio mundo sufriera de esta manera”, expresó el influenciador antioqueño.

En su cuenta de Instagram publicó una foto junto a su cuñado Jhoan López, quien también se realizó el mismo procedimiento de implantes, que retiró tras ocho días.

Su buen corazón quedó al descubierto

Para los generadores de contenido, estar en constante renovación para mantener activos a sus seguidores a través de las diferentes plataformas es una tarea difícil, pero nadie ve más allá de los retos que realizan para llamar la atención y así producir mayores interacciones y clics en sus redes sociales.

Esto quedó evidencia, una vez más, luego de que él mismo anunciara que se encuentra buscando el terreno en el que albergará a “miles de perros y gatos”, que serán rescatados de las calles y tratados en sus afecciones de salud para poder pasar una vida digna el resto de sus días. Tal y como lo ha hecho con la decena de animales que tiene en su finca de Guatapé.

La revelación la hizo a través de esta ronda de preguntas que respondió desde su cuenta de Instagram a los cinco millones de usuarios que le siguen, quienes, entre otras cosas, tenían dudas sobre cuál era su mayor sueño.

“Me da mucha felicidad que me pregunten esto porque, honestamente, estoy a punto de cumplir uno de mis más grandes sueños: mi propia fundación. Yo estoy buscando el lote en Marinilla (Antioquia) donde voy a tener miles de perros que van a ser todos míos”, aseguró Yeferson.

También explicó que, contrario a la gran mayoría de refugios para animales, él no va a pedir donaciones, tampoco dará a sus animales en adopción ni buscará apoyo de terceros, pues advierte que para eso ha trabajado y conseguido un fuerte capital que les permitirá gozar de una gran estabilidad.

