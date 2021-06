Egan Bernal anunció que quiere viajar pronto a Colombia a compartir con su familia y abrazar a su perro

El ciclista colombiano del Ineos Grenadiers Egan Arley Bernal Gómez en el podio mientras celebra con el trofeo la maglia rosa y la victoria en el Giro de Italia, en Milán, Italia, 30 de mayo, 2021. REUTERS/Jennifer Lorenzini

Luego de que el pasado domingo 30 de mayo Egan Bernal se coronara campeón del Giro de Italia y con esto rompiera nuevos récord y entrara a las listas de los ciclistas más jóvenes en ganar este certamen o hacer parte de los únicos 17 pedalistas que se han llevado el trofeo italiano y el del Tour de Francia, la organización de la Corsa Rosa permitió el ingreso de algunos periodistas para que hablarán con él en un espacio fuera de las ruedas de prensa y se diera de manera más personal.

En una entrevista que dio Bernal para el diario El Espectador contó cómo han sido estos días luego de que finalizara la carrera, qué es lo que más extraña de Colombia, cómo fue el acompañamiento de los miembros de su equipo y que ahora considera que es un ciclista con más confianza.

Luego de que finalizar la celebración en el podio, Egan Bernal le dijo a El Espectador que el domingo todos los del equipo Ineos se acostaron tarde hablando y tomándose unas cervezas. “Estuvimos con el equipo como hasta las dos o tres de la mañana, tomándonos unas cervezas, molestando, hablando de todo lo que no se puede hablar durante la carrera por falta de tiempo”.

Por otro lado, explicó que durante las tres semanas de Giro no hay espacio para nada sino para estar concentrado en las etapas y que cada actividad tiene una hora exacta para desarrollarse, desde la hora de levantarse hasta la de acostarse. “Es un calendario muy apretado que no te da respiro, porque hay que mirar dónde está el casco, las zapatillas, que esto y aquello”.

Y, añadió, confesando que donde se encuentra ubicado, su cuarto está totalmente en desorden. “Puedo decir que si en estos momentos vas a mi habitación acá en Milán, la encuentras hecha un desastre. Ni siquiera sé dónde están las zapatillas, nada”.

Desde el principio se evidenció el plan estratégico del Team Ineos, pues este tenía la propuesta de comenzar de la manera más suave para que sobre los últimos días se diera un refuerzo, pero los planes no salieron como ellos esperaban, pero de manera positiva, pues desde la novena etapa Bernal quedó de líder y en una de las últimas etapas no tuvo un buen desempeño.

“Se quería ir de menos a más, de pasar tranquilos las dos primeras semanas y tener un remate fuerte. No estábamos buscando la camiseta rosa desde tan temprano y en Campo Felice ya la teníamos. No puedo negar que fue una emoción enorme, pero también puse al equipo a trabajar a fondo, a desgastarse. Y hacer eso durante 11 días no es fácil. Todos los demás en contra tuya, atacándote, queriendo ir adelante, y tú y los tuyos procurando ordenar y mandar. Tengo que repetirlo las veces que sean necesarias: tuve al mejor equipo de todos. Son datos y hay que darlos”, explicó.

Por otro lado, contó que cuando se ganó el Tour de Francia duró varios días en asimilar lo que acaba de ocurrir, pero que con este nuevo logro no fue así ya que esto se debía que tenía más confianza en él mismo. No se considera un ciclista más completo, pero sí con más confianza. “Y también más seguro con el trabajo que estoy haciendo. De una u otra forma los cambios son para bien, todo cambio te ayuda a crecer, y creo que he crecido en este Giro”.

Por último, confesó que espera estar pronto en su casa de Zipaquirá. “Quiero estar en mi casa, abrazar a mi familia, a mi perro, sentarme a ver el programa La finca de hoy, tomar un buen café, por la tarde una cerveza en la terraza y ya está. No necesito nada más”.

