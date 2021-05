En video: Egan Bernal cantando ‘We will rock you’ de Queen para celebrar el título del Giro de Italia

Team Ineos Grenadiers. Foto: @INEOSGrenadiers

La victoria de Egan Bernal dio para varias demostraciones de su excentricidad y camaradería con los miembros del pelotón y compañeros de equipo. Momentos que han emocionado a los seguidores del ciclismo y que se han hecho virales en las redes sociales para acompañar al nuevo campeón colombiano del Giro de Italia.

Tras subirse al podio de la clasificación final con Damiano Caruso en el segundo lugar y Simon Yates en el tercero, Egan aprovechó el champagne de la victoria para darle varios sorbos y bañar con el líquido al corredor de ITA/Bahrain.

Después del protocolo de rigor y la premiación de las dos camisetas que Egan Bernal vistió con sus resultados, líder de la clasificación general y mejor joven, pasó a la celebración con su equipo, el Ineos Grenadiers.

El equipo Ineos se llevó el premio Super Team como mejor grupo de la competencia italiana. Con el trofeo Sin Fin en las manos, Egan celebró con todo el grupo que lo acompañó a vestir la ‘maglia’ rosa.

En medio de esa celebración sobre la tarima con el equipo técnico, de corredores y directores, sonó We will rock you, la canción icónica de Queen, para acompañar la emoción del título.

Mientras recibía abrazos de otros miembros del Ineos Grenadiers Team, saludaba a sus seguidores en Piazza Duomo, de la capital de Milán, sonaba una de las canciones más recordadas en la voz de Freddy Mercuri.

El zipaquireño, al escuchar la canción, se emocionó y la cantó con los brazos en alto, al igual que varios de sus compañeros de carrera que se sumaron al coro.

Otro de los hechos de la celebración fue el momento en que a través de la transmisión de ESPN, Bernal habló con su mamá, quien en medio de la emoción y la voz cortada le dijo que lo esperaba en Colombia para celebrar juntos.

Según dijo Bernal, desea un arroz con pollo, su comida favorita, una arepa de maíz como las que hace su mamá y un tinto, un curioso menú con el que espera celebrar en casa el título más importante, hasta ahora, de la temporada.

El zipaquireño arribó con el tiempo 24º registro más alto y tan solo perdió 30 segundos con Caruso, que hizo una buena contrarreloj y finalmente terminó segundo en la clasificación general a 1:29″. Para el europeo es, lejos, su mejor resultado desde que es ciclista profesional, además, entendiendo que llegó al Giro siendo gregario del español Mikel Landa, el cual debió abandonar por una caída. Simon Yates, de gran tercera semana, culminó tercero en la general (4:15″), siendo su segundo podio en este tipo de carreras.

Con la nueva consagración, Egan, de 24 años cumplidos este año, se convirtió en el tercer ciclista más joven de la historia en ser campeón del Tour y el Giro, tan solo superado por dos hitos del deporte como el italiano Gino Bartali y el belga Eddy Merckx.

Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers) también cerró un gran Giro de Italia, pues, tras finalizar con el 14º mejor tiempo de la jornada, pudo ascender hasta la quinta casilla en la clasificación siendo gregario y completando así su mejor resultado en una Gran Vuelta. Si bien el nacido en Soacha, Cundinamarca, quedó con los mismos minutos y segundos que el portugués João Almeida, el colombiano lo superó por las milésimas.

CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL:

1. Egan Arley Bernal (COL/INEOS Grenadiers) - 86:17:28″

2. Damiano Caruso (ITA/Bahrain) - 01:29″

3. Simon Yates (GBR/BikeExChange) - 06:40″

4. Aleksandr Vlasov - 07:07″

5. Daniel Felipe Martínez (COL/INEOS Grenadiers) - 07:24″

6. João Almeida (POR/Quick Step) - 07:24″

7. Romain Barder (FRA/DSM) - 08:05″

8. Hugh Carthy (GBR/EF Education) - 08:56″

36. Harold Tejada (COL/Astana) - 2:01:12″

39. Einer Rubio (COL/Movistar) - 16:48

