Crisis de convivencia y caídas que cambiaron el destino de la prueba, las sorpresas del Desafio ‘The Box’

Después de haber soportado una difícil prueba en el lodo, en busca de la comida que es lo más importante durante la competencia, siendo lo que aporta energía para desarrollar perfectamente las estrategias en cada una de las casas y resultar vencedores en cada Desafío de Sentencia y Servicios, hoy los concursantes se enfrentaron al temido Box Blanco.

Mientras las casas de Alpha y Beta tuvieron un rato de esparcimiento previo a la competencia en el que el nivel de inglés de los integrantes de la casa morada quedó reflejado y la casa azul optó por tomar el sol y broncear su piel un rato en el sol, Omega sigue enfrascado en la pelea por saber quién es el más fuerte de la competencia hiriendo susceptibilidades entre las mujeres.

Karen siente que han menospreciado su nivel en la competencia cuando se refieren a ella como la más mala de las integrantes del equipo y a Madrid si la consideran la más fuerte.

“Karen, la verdad lo que pienso yo es que te estás sintiendo menos que Madrid, porque te estás sintiendo por comentarios que ni al caso, porque dijimos que Madrid era más completa y que tú solo eras fuerte”, le dijo Morales a Karen durante la discusión.

Agilidad y resistencia fueron vitales para que los desafiantes lucharan ‘Desafío de Sentencia y Servicios’. Una prueba de fuerza en donde cada jugador inició con un tramo de equilibrio, un estribo que lo dirigió a una columna flotante, unas escaleras aéreas y una pared de escalada.

Al final del tramo descrito anteriormente, se encontraron con una polea que los llevaba al otro tramo de la pista desde donde se dirigieron a un punto bajo, para luego pasar por un tanque de melaza y una canasta con cascarilla de arroz, con la que debían emprender el camino de regreso al inicio de la pista.

Dos hombres y dos mujeres por equipo compitieron por el beneficio de tener todos los servicios en su casa para poder bañarse, cocinar y recibir el correo de algún integrante de su familia.

‘Acho’ se desempeñó en la competencia con un agarre en pata de gato en las diferentes etapas de la competencia, porque al parecer tiene un problema en sus manos que no le permitía un agarre efectivo, liderando la competencia. Por su lado, Sofía tuvo un incidente al caer desde una de las estructuras y debió volver a iniciar la competencia retrasando a su equipo.

Fueron varios los concursantes que tuvieron inconvenientes para pasar en un solo intento los obstáculos de la competencia. Olímpico y Sonia, durante la etapa de equilibrio y paredes flotantes, cayeron al suelo de forma intempestiva, lo que los obligó a regresar al inicio de la competencia, retrasando a la casa Beta.

El encargado de darle el triunfo en el Desafío de Sentencia y Servicios, fue Pipe; celebrando con su equipo esta victoria, que había sido esquiva en anteriores capítulos. La victoria para el equipo de Alpha estuvo en manos de Olímpico dejando a Beta como el gran perdedor de la noche y sin servicios públicos durante un tiempo.

El afortunado en recibir el correo en esta oportunidad fue ‘Acho’, quien recibió una caja con una camiseta y unos calcetines de parte de su novia, junto a una carta.

“Papasito mío, te necesito mi vida. No seré la más romántica de todas pero lo intento y has logrado que yo saque esa faceta de mí. Te Amo”, decía la carta de su novia.

Por su parte, el desafiante demostró que no está hecho de músculos nada más, sino que también tiene un corazón que palpita de amor por su pareja.

“Cuando me junté con ella, yo solamente me vine a vivir ahí, yo le dije que no le puedo ofrecer tantas cosas, porque la verdad yo no tenía nada y ella me dijo que no le importaba eso, que ella quería estar conmigo y que íbamos a salir adelante los dos”, mencionó entre lágrimas ‘Acho’.

