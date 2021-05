“Yo pido perdón”, el reto en redes de Carlos Fernando Galán a la clase política y los líderes de opinión de Colombia

Carlos Fernando Galán publicó en Twitter un mensaje dirigido al poder y a la élite colombiana para que reconozca sus equivocaciones durante este 2021

Con la etiqueta #ElRetoDelMeaCulpa, Carlos Fernando Galán acudió a Twitter para enviar un mensaje que busca promover conciencia en políticos y líderes de opinión del país.

Es un clip de casi 5 minutos en el que el concejal expone las razones por las que él considera que desde su privilegio no fue capaz de apreciar en su dimensión los detonantes de la crisis social que atraviesa el país, cuyo máximo estallido es el Paro Nacional, que hoy cumple 30 días.

Hoy siento una negación muy fuerte de la tragedia que vive el país, en particular de quienes hemos estado del lado fuerte, de la institucionalidad, del poder. Estamos preocupados por los 22 millones de pobres, como si todo hubiera surgido en el último año...Hace un año ya había 19 millones de pobres y eso era tan grande como para no haberlo visto.

Con estas palabras, el concejal abrió su reflexión sobre distintas zonas de tensión en Colombia, con problemas sociales tan agudos que, de acuerdo con su punto de vista, evidencian un trato injusto en todos los niveles por parte del establecimiento colombiano.

Carlos Fernando Galán acude a redes para promover conciencia en Colombia Foto: Colprensa - Álvaro Tavera

Para ello ilustró con ejemplos puntuales las crisis del Pacífico y el suroccidente del país, como Siloé, Buenaventura y el Cauca, en las que reconoció que “Hemos visto castigar con mucha más fuerza la desidia del Estado y no haber actuado con la contundencia capaz de evitar la bomba social que nos estalló en la cara”.

Por lo que Galán acometió la dura tarea de pedir perdón y, por extensión, convocar a los líderes del país para que se pronuncien de semejante manera durante esta coyuntura.

“Un perdón, una aceptación de que nosotros, los políticos, los empresarios y todos aquellos que de alguna forma hemos determinado el rumbo del país, fallamos. Debemos, hoy, entregar, además de escuchar, más cosas que proponer y, sobre todo, cambiar”.

El concejal, hijo del inmolado líder del Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán, se reconoció como víctima y no eludió su condición para insistir que muchos como él necesitan ser escuchados en estos momentos.

Soy una víctima que ha tenido privilegios, una víctima a la que el Estado y la sociedad colombiana le han respondido. Yo he tenido la posibilidad de educarme, de poder viajar al exterior, de aprender otra lengua, de tener trabajo y una cantidad de privilegios que evidentemente la inmensa mayoría en este país no tiene.

Para ilustrar con el ejemplo, refirió el caso de un menor que perdió a su madre en el departamento de Córdoba, cuya vivencia le hizo comprender cuál era el sentido de su labor como político en Colombia:

“Un niño que llore, grite desconsolado al ver cómo matan a su madre en Tierra Alta Córdoba, a ese niño qué hizo el estado por él, en qué le ayudó, cómo le respondió; eso es algo muy distinto a lo que me pasó a mí (...) eso evidencia que en Colombia hay víctimas de primer nivel, víctimas de primera clase y víctimas de segunda clase, si yo no soy capaz de entender eso es lo que me ha beneficiado no tengo razón de ser en la política”.

El video concluye con una petición a líderes de opinión y figuras del establecimiento para que se unan en un propósito de reconocimiento y reconciliación, del que él, con este video viral, ha dado el primer paso.

