Video | Yina Calderón le responde a Manuela Gómez y a ‘Epa Colombia’

Es común ver una interacción constante a través de la cuenta de Instagram de Yina Calderón,con sus miles de seguidores mediante la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ o simplemente respondiendo a mensajes directos que le envían a la DJ, en la que puede ponerle rojas las orejas a más de una con sus comentarios.

En esta oportunidad, Calderón nuevamente se refirió a ‘Epa Colombia’ y a Manuela Gómez, dos protagonistas de las preguntas de los internautas, pero que en ocasiones evade para evitar las polémicas, aunque esta no fue una de esas veces. Calderón enfatizó que esta sería la última vez que se referiría al tema.

“Yo señorita Epa no les estoy sacando absolutamente nada en cara, yo me estoy defendiendo de las acusaciones tan graves de ustedes, porque yo no hice más que ayudarlas, porque la ingratitud no la perdona Dios”, mencionó la empresaria de fajas.

Tomado de Instagram

A pesar que la DJ quiso llevar las cosas en un tono muy tranquilo y bajo perfil, cabe recordar que desde hace tiempo viene enfrascada en un roce con Manuela, luego de esta saliera a decir que Calderón le habría robado unas Barbies, incumpliendo un trato pactado entre las dos por el aumento de 100 mil seguidores en Instagram.

“Manuela tiene totalmente cerrada para siempre, mientras que Dios me de vida, las puertas de mi empresa, de mi vida, de mi amistad, de mi familia por desagradecida, ‘Epa Colombia’ no, porque yo pienso que lo de ella es más un mal entendido”, continuó con el mensaje Yina Calderón.

En lo que se refiere a la relación con Daneidy Barrera, esta se sintió traicionada y que se estaban metiendo en su campo de negocio, desde que la DJ de guaracha anunció a través de redes sociales que una de sus hermanas trabajaría en un nuevo proyecto de keratinas.

“Yo voy a hacer cuenta que ustedes no existen, que son un bollo de m!3#d@ al lado, ustedes hagan de cuenta lo mismo, prosperidad para sus empresas, si Epa quiere continuar en la misma tónica también voy a hacer de cuenta lo mismo, las puertas no están cerradas pero ya bájenle, somos mujeres estamos para ayudarnos”, finalizó diciendo la DJ.

La manzana de la discordia

El motivo de la más reciente aparición de Yina Calderón, respondiendo a los ataques en redes sociales por su comportamiento y las palabras que han salido a decir ‘Epa Colombia’ y Manuela Gómez, radica en una publicación de Barrera promocionando los productos de Gómez en su cuenta de Instagram.

A inicios de mayo se ofreció muy amablemente y sin cobrarle un solo peso a Manuela Gómez, con la promoción de sus productos matizantes para el cabello, por cuenta de la solicitud de una seguidora de ambas para que le diera una mano a su colega.

Adicional a esto, ‘Epa Colombia’ no desaprovechó la oportunidad para lanzarle una indirecta a Calderón, afirmando que Manuela Gómez no robaba y que era una mujer emprendedora, asegurando que ella no le estaba cobrando nada por la publicidad en su cuenta de Instagram.

“Yo no vendo matizantes, no vendo menjurges, tampoco vendo esmaltes, yo no vendo fajas, yo no vendo nada para los piojos, yo no vendo cremas... Vea, le voy a explicar, yo vendo keratinas, yo no le piso la manguera a nadie”, refiriéndose a Yina Calderón.

SEGUIR LEYENDO