“En Colombia no existe un derecho a bloquear vías”: Duque desde el puerto de Buenaventura

Fotografía de archivo cedida por la presidencia de Colombia del mandatario Iván Duque durante una declaración en Bogotá (Colombia). EFE/César Carrión/Presidencia de Colombia/Archivo

Este martes 25 de mayo, el presidente Iván Duque viajó al Puerto de Buenaventura en compañía del ministro del Interior y una comisión de delegados del Gobierno, buscando salidas a los bloqueos que se han registrado en los últimos días y que han afectado a la economía y exportaciones del país.

“En Colombia no existe un derecho a bloquear vías, no existe un derecho a afectar a los demás, por lo tanto, hemos visto un gran compromiso de la ciudadanía y también de la fuerza pública en que en esta ciudad, por el bien de Colombia, por el bien del suroccidente, por el bien de toda una comunidad, se pueda restablecer no solamente el flujo de comercio, sino las actividades diarias y cotidianas”, manifestó el jefe de Estado.

En el encuentro, representantes de esta zona señalaron que Buenaventura no tiene capacidad para recibir un contenedor más y que, de seguir el paro nacional, en “cinco o seis días la sociedad portuaria entraría a unos niveles rojos”.

Por su parte, el presidente Duque anunció medidas de choque para reactivar la actividad económica en el puerto de Buenaventura, entre ellas, asegurar el corredor logístico con el centro y el suroccidente del país y aliviar el exceso de carga en las terminales marítimas del municipio.

“Hay un compromiso claro por parte del Gobierno Nacional de asegurar el corredor logístico desde Buenaventura con conexión hacia el centro y el sur del país, con todo el acompañamiento operacional de la fuerza pública. Ante la situación que se ha presentado en exceso de carga, en muchos de los terminales, se sacó adelante el esquema de Urbaneo que permite disminuir capacidad y trasladar carga hacia algunos de los puntos de transbordo o de zonas franca de manera que se siga recibiendo carga en el puerto”, señaló Duque.

Asimismo, se empleará la póliza de seguro que cubrirá el 100 % de cualquier daño a vehículos de carga que van a estar movilizando mercancías al resto del país durante el marco del paro nacional. De igual forma, se propondrá al Congreso elevar la ciudad a Zona Económica Especial de Exportación, para impulsar su reactivación y minimizar las consecuencias.

Sobre la situación del puerto el marco del paro nacional, señaló que según cifras extraoficiales, solo en carga de importación hay más de 470.000 toneladas represadas. Por Buenaventura, se exporta más del 60 % del café y el 95 % del azúcar, y resaltó que estos son dos productos que hasta ahora lucen como los más afectados por los efectos del bloqueo en esa zona.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, entre el 28 de abril y el viernes 21 de mayo se registraron en el país un promedio de 2.151 bloqueos de vías. Estos que se han dado en diferentes zonas del país han sido más frecuentes en cuatro departamentos, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo, que con el paso de los días han dejado efectos negativos relevantes, que han perjudicado la economía de todo el país.

De los bloqueos, de acuerdo con el ministro Diego Molano, siguen activos 37 en vías primarias. La policía confirmó que hasta el sábado un total de 468 vías nacionales han sido desbloqueadas con intervención de la Fuerza Pública, en 192 casos con apoyo del Esmad.

Según el diario de El Tiempo, se han presentado casi 90 bloqueos cada día del paro, que han afectado la movilidad de la población, el transporte de alimentos y productos básicos y han frenado la producción de amplios sectores.

