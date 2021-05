Comunidad donó chalecos antibalas a periodistas de Canal 2 que cubren las protestas en las calles de Cali

La violencia ha sido una de las protagonistas del paro nacional de este año. Día a día en las calles se cuentan heridos, víctimas de la fuerza pública, mujeres víctimas de violencia sexual; se suman casos de abuso, acoso, y agresiones a personas, que sin importar si llevan uniforme o no, son violentadas de una u otra manera.

Los medios locales e independientes, en su mayoría, han acompañado a diario las multitudes para lograr reunir información de servicio para los ciudadanos. Sin embargo, el cubrimiento de las manifestaciones se ha prestado también para violaciones a la libertad de prensa y sobre todo ataques a comunicadores.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha documentado 122 agresiones que han sufrido 141 periodistas y medios de comunicación en el cubrimiento del paro nacional (cifras del 28 abril al 9 de mayo).

“Sin embargo, no se trata exclusivamente de la violencia física. La imposibilidad de acceder a información oficial, la estigmatización contra la prensa desde diferentes sectores, la limitación del flujo de información en redes sociales y la censura de contenidos de alto interés público son otras formas que atentan contra la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a recibir información oportuna”, expresó la Flip.

Con este contexto, la labor periodística se ha vuelto cada vez más riesgosa, y eso ha llevado a que se tomen decisiones que parecen sacadas de una película de acción. Cascos, caretas, chalecos con letras amplias que indican “PRENSA” y escarapelas con datos básicos han sido algunas de las herramientas que han ayudado a la protección de los trabajadores.

Algunos han tenido que recurrir a medidas más extremas, como dos periodistas del Canal 2 de Cali, que gracias a la colaboración de los ciudadanos lograron adquirir chalecos antibalas que a partir de ahora serán esa otra piel para acompañar las manifestaciones y enfrentamientos que se vienen presentando entre la fuerza pública y los manifestantes.

21M- ¡ATENCIÓN! Alberto Tejada del Canal Dos Cali acaba de registrar el momento en el que encuentran un vehículo con placas falsas en Ciudad Jardín en Cali. pic.twitter.com/X5l94CzfWh — Javier De La Cuadra (@JavierDlacuadra) May 21, 2021

“Tenemos el gusto de informarle a la comunidad que Ana y Cositas de Lora -que es la empresa que ella maneja- ha liderado desde hace varios días una campaña con la comunidad para dotar a dos periodistas del Canal 2, (Jonathan Buitrago y Alberto Tejada) de dos chalecos antibalas de seguridad, dos caretas y dos cascos. En el día de hoy nos están haciendo entrega de los chalecos y el resto lo recibiremos el lunes de la próxima semana”, expresó José Alberto Tejada director del medio.

Mediante un video publicado en Twitter, el periodista quien ha estado cubriendo el paro nacional desde su inicio en compañía del camarógrafo Jonathan Buitrago, expresaron su agradecimiento a la señora Ana quien junto a un grupo de mujeres empezaron con la idea de dotar con estos elementos de protección al equipo periodístico.

“Inicialmente esta fue una iniciativa de ella y de un grupo de mujeres con las que ella viene haciendo trabajo comunitario, nosotros lo aceptamos con agradecimiento. Se había pensado en unos chalecos de segunda mano, sin embargo, por razones de calidad y seguridad se decidió que los chalecos fuera nuevos con garantía de 10 años”, dijo Tejada.

Hoy mismo estaremos en la calle usando estos chalecos porque vamos a estar en una zona que todo indica está muy complicada por razones de orden público en la ciudad, expresó el director de Canal 2.

Cabe resaltar que recientemente el Canal 2, en cabeza de José Alberto Tejada expresó que la orilla desde donde ellos informan es del lado de los jóvenes y manifestantes “Nuestra posición está a favor de que a los muchachos se les escuche, que el estado no les tire al Esmad ni a la Policía, que no los hiera ni los detenga arbitrariamente, que no los asesine ni desaparezca”, expresó el director del medio mediante un video.

Gracias a las Cositas de Lola y a toda la comunidad por el aporte de los chalecos antibalas para nuestro periodista y camarógrafo.

Seguiremos con el cubrimiento del Paro Nacional al lado de nuestra gente. 🇨🇴 pic.twitter.com/RnXhYHWGno — Canal 2 (@canal2co) May 22, 2021

