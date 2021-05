Video| Una turba ataca e intenta meterse al Supercade de las Américas, en el sur de Bogotá

Una turba atacó e intentó meterse en el Supercade de las Américas

Nuevamente en las inmediaciones del Portal Américas, que ahora los manifestantes llaman Portal Resistencia, se vivieron tensos momentos en medio de los disturbios que ocurrieron cuando una turba atacó e intentó ingresar violentamente al Supercade de las Américas en la noche del viernes.

El hecho ocurrió luego de que la jornada de protestas con motivo del paro nacional, en contra del gobierno del presidente Iván Duque, se llevó en calma durante casi todo el día en ese sector del sur de la capital colombiana.

En lugar se instaló un Punto de Mando Unificado (PMU) que estuvo a cargo del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, quien señaló que aunque estuvo mediando con los manifestantes en ese portal del sistema Transmilenio, tuvo que concluir las labores porque hubo un intento de agresión en su contra.

“Durante horas he escuchado y atendido distintas solicitudes de organizaciones. Lamentablemente unos pocos se tornaron agresivos, me empujaron y robaron mi gorra de diálogo. He ingresado al Portal para seguir atendiendo la situación desde adentro en el Puesto de Mando”, trinó desde su cuenta oficial de Twitter hacia las 10 de la noche.





Del Supercade de las Américas se llevaron algunos computadores tras el ataque de la turba





Luego informó en esa red social, que un grupo inició choques contra los miembros de la Fuerza Pública que estaban en el sitio.

“Una vez más llega la noche y unos pocos violentos empiezan a lanzar piedras en Portal Américas a pesar que no hay ninguna intervención policial”, dijo en Twitter, junto con un video del choque con los uniformados, en el que incluso le tumban con una roca el celular con el que grababa.

Minutos después el funcionario informó que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía tuvo que intervenir porque una turba atacó y se quiso meter a la fuerza al Supercade de la zona, donde la comunidad realiza todas las diligencias relacionadas con servicios públicos y del mismo Distrito.

“Unos vándalos intentan ingresar al Supercade Américas. La Policía de Bogotá debe intervenir para restablecer el orden”, volvió a publicar en la red social.

Los hechos violentos de la noche contrastaron con la jornada de protestas pacíficas que se habían llevado en el portal durante la mañana y la tarde, en donde permaneció el funcionario escuchando a los manifestantes.

“En el Puesto de Mando Abierto y Público de Portal Américas escuchamos denuncias de violaciones a DDHH y denuncias de vecinos sobre afectaciones a sus conjuntos y a su tranquilidad. Acá estamos para con toda la institucionalidad para que se respeten los derechos de todos”, informó Gómez a mitad de la jornada.

El Portal Américas, ahora rebautizado por los manifestantes como Portal Resistencia, y los sectores aledaños han sido un escenario de confrontación entre la Fuerza Pública y ciudadanos en las últimas dos semanas.

De acuerdo con datos de la misma Secretaría de Gobierno, solo en la jornada del miércoles se registraron 22 lesionados tras los choques entre las personas que protestan y la policía.

Lo que conllevó a que desde el jueves el secretario Gómez instalará un PMU en el Portal de Transmilenio para mediar y evitar más disturbios.