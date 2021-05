Sergio Fajardo explica por qué no ha estado en las marchas y habla de su posición en las encuestas

REUTERS/Jaime Saldarriaga

A tan solo un año de una nueva cita en las urnas para elegir un nuevo Presidente de la República, la presencia o ausencia de los posibles candidatos en las protestas del actual Paro Nacional, que completa 25 días, es determinante para el desarrollo de una futura campaña. Precisamente, en una entrevista con María Jimena Duzán, el precandidato presidencial Sergio Fajardo explicó por qué no se le ha visto en las movilizaciones.

Duzán resaltó que ha visto poca participación de los políticos del país, especialmente de los que aspirarían a ocupar la Casa de Nariño el próximo año, por esto le preguntó a Fajardo por qué ha estado ausente en las marchas y si se ha involucrado de alguna manera en las expresiones en contra del actual Gobierno que se dan desde el pasado 28 de abril en las calles del país.

“He conversado con personas que han ido a las marchas, personas amigas que sí han participado. Nosotros (haciendo referencia a la Coalición de la Esperanza) no hemos ido a las marchas porque allá no debe haber políticos, debemos interpretar y entender que hay una inconformidad con la política del país y participar es usurpar un espacio de unas personas con esas molestias y así lo estamos asumiendo nosotros”, señaló el precandidato.

Teniendo en cuenta su respuesta, la periodista le cuestionó su opinión tras la participación de Gustavo Petro al salir a estas movilizaciones. Fajardo reiteró sus palabras señalando que los políticos no deben ocupar esos espacios considerando las molestias de los ciudadanos, aunque no se refirió a la participación de Petro directamente, sí señaló que la presencia de los políticos en las actuales protestas le parece ”irresponsable”.

Hasta hace algunos meses, el exgobernador de Antioquia era uno de los hombres que lucía más fuerte de cara a los sufragios en el 2022; sin embargo, en el más reciente estudio realizado por el Centro Nacional de Consultoría para la revista Semana, Gustavo Petro lidera la intención de voto con el 25 por ciento, mientras Fajardo está en segundo lugar con un 6%, muy por debajo del líder de la Colombia Humana.

“Yo nunca me he quejado de una encuesta, las respeto. Una encuesta es una fotografía de un día de una sociedad, esa encuesta ha mostrado que Gustavo Petro está adelante, esto está claro, y nosotros nos vamos a enfrentar con él. Nuestro proyecto político no hará parte de la agresión, nosotros vamos a presentar nuestras propuestas, es muy importante dar ejemplo”, resaltó Sergio Fajardo.

Una vez se conocieron los resultados, Sergio Fajardo se pronunció en su cuenta de Twitter y dijo que había “recibido muchos mensajes a raíz de los resultados de la última encuesta”, donde aseguró que había ideas valiosas pero que otros le aconsejaron “atacar a Petro”, algo que no aceptó, pues no se puede “estimular más el odio”.

“Petro ha interpretado mejor la coyuntura. Así que si queremos competir debe ser con ideas no con guerras de políticos; ni con cuentos de ‘castrochavismo’. Son tiempos para escuchar con humildad las manifestaciones. Queda un año, por ahora felicitaciones”, concluyó los trinos el precandidato.

Por otro lado, se refirió a los recientes pronunciamientos de la ahora canciller Marta Lucía Ramírez en una columna que se publicó en El Tiempo titulada “El país ‘en modo paro’ amenaza la paz social”. Allí, la funcionaria prácticamente culpó al punto 2.2 del Acuerdo Final de Paz, que firmó el Estado con la guerrilla de las Farc, por las actuales protestas.

“La expresión de Marta Lucía Ramírez es fatal, porque está volviendo a poner la discusión de lo que ocurre en Colombia con el Acuerdo de Paz, la gente que está marchando no lo hace por el acuerdo, por supuesto muchos quieren y queremos que se cumpla, pero esa afirmación es un error muy grande”, señaló Fajardo.

Finalmente, el precandidato señaló que, desde la Coalición de la Esperanza se reconocen las protestas del paro nacional. “La indignación y molestia que se han expresado en las movilizaciones las reconocemos y nos parecen legítimas; y es una obligación del Gobierno conducir al diálogo para lograr acuerdos”, resaltó que dichas expresiones deben darse sin violencia o bloqueos.

