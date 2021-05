Tita, la pata que se viralizó en redes, tras haberse unido a la marchas del 19M en Buga

Imágenes de Tita junto a su dueño 'Don Álvaro', quienes salieron a marchar en las manifestaciones pacíficas en Buga, Valle del Cauca, el pasado 19 de mayo. Foto: Archivo particular.

Durante las marchas del pasado miércoles 19 de mayo en Colombia, un curioso hecho enterneció y alegró a los manifestantes de Buga. En un video, que se hizo viral en redes sociales, se conoció como un pato se tomó las calles del municipio vallecaucano para apoyar las marchas pacíficas.

El ave, conocida como ‘Tita’ por su familia, salió a las calles de Buga con una bandera de Colombia sobre su lomo, a acompañar a su dueño, un campesino de la zona montañosa de Tuluá, durante las marchas convocadas el pasado miércoles.

“Tita, la pata marchante, en la manifestación de este miércoles 19 de mayo en #Buga En toda una atracción se convirtió la pata, que acompaña a don Álvaro, un líder campesino de la zona montañosa de Tuluá, y que con una delegación llegaron para unirse a la marcha”, escribió Andrés Guerrero, un activista social a través de su red social.

En la grabación que se hizo viral en redes sociales, se puede ver como ‘Tita’ camina detrás de ‘Don Álvaro’, mientras ambos se desplazan por las calles de Buga portando la bandera de Colombia. Incluso, en otros videos se observa como el ave camina siempre muy juiciosa detrás de su dueño sin perder el ritmo de la marcha.

Tras viralizarse las imágenes de Tita, cientos de usuarios manifestaron la alegría y ternura que les provocó el haber visto al ave hacer parte de las manifestaciones con su bandera de Colombia. Incluso algunos hasta llegaron a proponer que la pata fuera la líder del paro.

“Que bonito patito luchador Vamos amigos colombianos no dejen de luchar. Ojala el Esmad sea retirado de todo Colombia.”, escribió un usuario de Twitter.

“Hermosura Tita y Don Álvaro ... que vivan nuestros campesinos”, manifestó otra internauta a través de la misma red social.

“Propongo a Tita como lider del paro”, añadió otro usuario en Twitter, quien se unió a las muestras de alegría de los demás colombianos tras observar el video de Tita en las marchas.

Por otro lado, también manifestaron una gran emoción por el video que cautivó a cientos de colombianos, señalaron que era mejor que Tita no volviera a salir a las calles, no solo porque podría exponerse a cualquier tipo de maltrato, sino también consideran que marchar no es la condición en la que debe estar el animal.

“Creo que no es lo más indicado pues es un animalito y no entiende nada del asunto! Pero destacó que se ve divino! Le lucen los colores de la bandera se ve hermoso! Dios lo guarde y ojalá no vaya a terminar en una olla de sancocho de pato”, señaló una internauta a través de Twitter.

“La verdad muy bello el patico!! Pero respetando opiniones en contra, con todo lo que viene pasando! Por Favor no expongamos los animalitos!! En un país donde no se respeta ni se valora la vida humana y donde la fuerza publica perdió su razón de ser!”, indicó otro colombiano.

Los videos e imágenes de Tita marchando por Buga se volvieron tan virales, que incluso varios usuarios señalaron que en un capítulo de Los Simpson habían encontrado una similitud con Tita.

El episodio al que los internautas hicieron referencia, se llama ‘The Last Temptation of Homer’ o en español ‘La última tentación de Homero’. En él, dos agentes del departamento del Trabajo le exigen al Sr. Burns que cambie sus políticas sexistas y que incluya a una mujer dentro de su equipo de trabajo, además de que modifique sus políticas laborales.

Tras la exigencia, Burns acepta y señala a los agentes que incluirá a una mujer en su nómina, sin embargo, deja en claro que no cambiará sus políticas de trabajo. Luego de terminar su anuncio, se ve como un pato sale a escena arrastrando un contenedor, y Burns al verlo, le exclama: ¡Vuelve al trabajo, Eduardo!

Aquí el video de Los Simpson:

Los Simpson y el pato Eduardo

