Con productores de Dua Lipa, Justin Bieber, Nathy Peluso y Britney Spears, Shakira sigue trabajando en su nuevo álbum

El vientre plano que había recuperado la cantante volvería a perderse (Foto: YouTube Shakira)

Desde hace un mes Shakira se encuentra en los Estados Unidos, específicamente en Miami, trabajando con diferentes productores y compositores para su décimo álbum de estudio y todo indica que podría ser principalmente en inglés, el primero en siete años desde que publicó ‘Shakira.”, en el cual incluyó dúos con Rihanna, Blake Shelton y Magic!. Este jueves la cantante volvió a sus redes sociales a compartir noticias sobre el proyecto musical.

En sus cuentas la artista insinuó que la canción que estuvo trabajando en los últimos días es de mucha calidad al compartir que detrás de ella están Emily Warren e Ian Kirkpatrick, quienes produjeron éxitos como ‘Don’t Start Now’ y ‘New Rules’, de Dua Lipa, además de haber trabajado con artistas como Britney Spears, Selena Gómez, Justin Bieber, Jason Derulo, Sean Paul y The Chainsmokers.

Shakira con Emily Warren e Ian Kirkpatrick Twitter @shakira

Hace unas semanas compartió otra foto en la que mostró otros de sus colaboradores: Andrew Watt, Ali Tamposi and Monster & Strangers, con quienes habría escrito algunas canciones para dicho álbum. Ellos han colaborado en éxitos como ‘Break My Heart’ de Dua Lipa, ‘Let Me Love You’ de Justin Bieber; ‘Midnight Sky’ de Miley Cyrus; ‘Peaches’ de Justin Bieber; ‘Señorita’ de Camila Cabello y Shawn Mendes, entre otras.

Otro de sus aliados en su primer proyecto musical tras el medio tiempo del Super Bowl en 2020, es Rafa Arcaute, 2 veces ganador del premio Grammy y 13 veces del Latin Grammy, entre esos productor del año. El argentino estuvo en los álbumes de Residente, Camilo, Juanes, Calle 13, C. Tangana, Carlos Vives y Nathy Peluso.

También se confirmó que ha trabajo con Tainy, uno de los colaboradores casi permanentes de Bad Bunny y J Balvin, según lo confirmó él en una entrevista en 2020. El colombiano ha hecho parte de ‘Safaera’, ‘Callaita’, ‘Yo Perreo Sola’ y ‘Dákiti’ de Bad Bunny; ‘I Like It’ de Cardi B, la cual Shakira interpretó en el Super Bowl. También estuvo en ‘Telepatía’ de Kali Uchis, entre otras.

Édgar Barrera, el compositor ganador de 14 Latin Grammys dijo que había trabajado con Shakira. Él estuvo en proyectos como ‘Clandestino’ de la colombiana y Maluma; ‘Boyfriend’ de Ariana Grande; ‘Favorito’ de Camilo; ‘El Anillo’ de Jennifer López; ‘Baila Conmigo’ de Selena Gómez; ‘HP’, ‘Hawái’ y ‘Dja Dja’ de Maluma, entre muchos otros. Vibarco, un compositor colombiano quien ha trabajado también con este último, confirmó que había hecho algo con la artista barranquillera.

Por ahora Shakira solo ha lanzado ‘Me Gusta’ con Anuel y el video de ‘Girl Like Me’ con los Black Eyed Peas, canción que estuvo por al menos 10 semanas en la lista Billboard Hot 100, la más importante de la música en Estados Unidos. Sin embargo, no hay fecha confirmada sobre el lanzamiento del proyecto que se estaría cocinando desde 2019.

Posterior a su presentación en el Super Bowl se esperaba que la artista de 44 años se fuera de gira a inicios de este 2021 gracias al recibimiento del público tras su paso por el escenario más visto de Estados Unidos con más de 100 millones de espectadores cada año, sin embargo, la pandemia del covid-19 suspendió esta gira que fue anunciada por redes sociales.

El mensaje de Shakira

La colombiana se tomó sus redes sociales hace unas semanas para rechazar las denuncias de abuso policial que se han hecho a través de redes sociales en el marco del paro nacional en Colombia que ya completa 24 años. “Pido al gobierno de mi país que tome medidas urgente, PARE YA la violación a los derechos humanos y restituya el valor de la vida humana por encima de cualquier interés político”, sentenció.

@Shakira

SIGA LEYENDO