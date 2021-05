Presidente de Santa Fe afirma que la salida de Hárold Rivera es un rumor

Luego de la vergonzosa caída de Santa Fe 1-2 ante River Plate por la Copa Conmebol Libertadores, si bien el equipo dirigido de Marcelo Gallardo solo se presentó al partido con 11 jugadores y Enzo Pérez reemplazó en el arco a los tres porteros inscritos, debido al brote de covid-19 en el equipo, se rumoró que el técnico Hárold Rivera saldría del conjunto cardenal.

Algunos medios incluso llegaron a afirmar que uno de los nombres para reemplazar a Rivera es el extécnico de América de Cali, Juan Cruz Real. Lo cierto es que estas versiones están lejos de la realidad que se vive en el equipo de la capital; en una entrevista con ESPN, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, las desmintió:

“Son rumores. No sé de dónde han salido esas especulaciones. Yo hasta el momento no he podido ni he hablado con el técnico (...). Esta mañana he venido cumpliendo algunas reuniones, pero con el técnico no he hablado. Hablaremos en el viaje de regreso, en Bogotá”.