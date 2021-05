Jonathan Castroviejo, compañero de Egan Bernal, considera que el pedalista colombiano “lo tiene todo”

Jonathan Castroviejo es un ciclista del equipo Ineos, el mismo que el de Egan Bernal. Con el equipo inglés ya lleva cuatro temporadas y, hasta la fecha, es uno de los gregarios mejor valorados del pelotón. Ayer, en un rueda de prensa, el pedalista español habló sobre el Giro de Italia y sobre Bernal.

Por su lado, Castroviejo es especialista en la contrarreloj, pues ha sido cinco veces campeón de España y una de Europa, más otra plata continental y un bronce mundialista. Además, también cuenta participación en las grandes competencias en las que ha respaldado a un líder para que conquiste la general.

Entre los años 2014 y 2016 se encontraba en el quipo del Movistar, con el que ganó el Giro de 2014 y la Vuelta de 2016 junto a Nairo Quintana. Y con el Sky, se llevó el Tour de 2018 con Geraint Thomas y el de 2019, con Egan Bernal.

Ahora, para la carrera italiana aspira a conseguir otro título como escudero del colombiano. “En mi época con el Movistar (2012-2017) conseguí Giro y Vuelta. Tenía una espinita con el Tour, y me la saqué con el Sky a la primera (2018). Ahora, nos toca defender el liderato de Egan hasta Milán para sumar otro Giro”.

Castroviejo en la conferencia habló muy bien del jefe de su equipo, puedo comentó que “Bernal lo tiene todo. Se trata de un líder con una capacidad innata para la escalada, que se defiende muy bien en la crono y se maneja perfectamente con la estrategia, siempre atento. Cuando quiere algo, nos lo dice. Con firmeza y mano izquierda, además solicita consejo y escucha lo que le comentamos”.

Por su lado, Egan Bernal tampoco dejó de lanzarle elogios a su lugarteniente. “Con Jonathan me siento tranquilo en el llano y en la montaña. Es una bestia, como demostró durante la ascensión a San Giacomo”.

Sobre esto, el pedalista zipaquereño se refirió cuando Castro tiró del grupo de los favoritos con una rueda pinchada. “Ni siquiera me percaté, ocurrió en una sección más fácil de la subida. Hay que completar la labor. Cuando me paré, solucioné la avería”, agregó.

También hablaron sobre el rendimiento y el estado físico de Bernal el año pasado, cuando abandonó en el Tour de Francia. Los pedalistas del Ineos confesaron que pretenden desquitarse con su primer Giro en su estreno en la carrera.

“Egan sabe de qué va la competición en tres semanas. Le veo muy motivado, con un estado de forma fenomenal y con un triunfo parcial. Unido al de Ganna en la contrarreloj de Turín, en la escuadra nos encontramos con la máxima ambición y confianza”.

Por último, Castroviejo comentó que considera que “Bernal no debió presionarse tanto cuando las cosas no salieron bien”. Y, añadió que: “Confesó (Egan Bernal) que atravesó instantes delicados, aunque no tuviera motivos. A sus 24 años, le quedan muchísimas oportunidades por delante. Esos malos pensamientos los dejó atrás y recobró la ilusión por volver a sentirse ciclista y lograr metas importantes”.

Seguir leyendo: