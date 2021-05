Fanny Lu reveló detalles de cómo se enteró que su exesposo le fue infiel con su mejor amiga

Foto: Instagram Fanny Lu.

La artista colombiana Fanny Lu es una de las cantantes más reconocidas del país, puesto que en muchas de sus canciones la mujer habla del empoderamiento femenino y, recientemente, en su carrera musical se ha enfocado en transmitir su fortaleza en cada uno de sus nuevos lanzamientos. Sin embargo, hubo un momento en su trayectoria musical en la que debió alejarse tras vivir una dura separación por una infidelidad.

La caleña estuvo casada desde 1999 y hasta el 2011 con el empresario Juan Carlos Madriñán, quien también fue su mánager y con quien tuvo dos hijos. Aunque Fanny Lucía Martínez Buenaventura, nombre real de la cantante, no había revelado recientemente muchos detalles sobre su separación, recientemente confesó que su entonces esposo le fue infiel con su mejor amiga.

En una entrevista con la mexicana Mara Patricia Castañeda la cantante dio detalles de cómo descubrió el engaño y el proceso para superarlo. En principio Fanny Lu recordó que fue gracias a Madriñán que logró entrar a la escena musical, en especial en México, con sus propias canciones.

Fueron 12 años en los que Juan Carlos y Fanny Lu, además de construir una relación de pareja, trabajaban juntos por la cerrera musical de ella. La colombiana logró posicionar sus composiciones en las listas de éxitos del país mexicano y en las telenovelas del mismo, además, logró participar en el programa Pequeños Gigantes, al terminar su paso por el programa se enteró del engaño.

“Yo lo sospechaba, era algo en mi corazón que me lo decía. Ella no era mi amiga de toda la vida, pero era mi mejor amiga del momento”, explicó Fanny Lu. Mientras ella grababa el concurso musical para niños, su esposo y su mejor amiga, quien además era la pareja del mejor amigo de su esposo, vivían una aventura de la que ella sospechaba.

“Fue muy duro porque fue una doble pérdida, no es solo una infidelidad es un acto de deslealtad y la amistad requiere lealtad. Pero ha pasado el tiempo y se han sanado las heridas”, confesó.

La intérprete de Tú no eres para mí dijo que después del último día de Pequeños Gigantes fue que se dio cuenta de lo que ocurría en su relación. Cuando regresó a su hogar en Miami, la noticia de que su esposo le era infiel le cayó como un balde de agua fría y, sin poder hacer mucho, regresó a Colombia.

Fanny reveló que el momento de separación fue difícil, pues para ella Juan Carlos Madriñán no solo era su pareja, “era mi parcero, mi aliado, el padre de mis hijos, mi soporte”. Pero entonces, regresa a su país, donde solo venía ocasionalmente, para grabar la primera temporada de La Voz Colombia.

“Yo creo que en Colombia, las personas que me veían en televisión no se dieron cuenta de que yo estaba viviendo ese momento”, señaló la colombiana en la entrevista, agregando que el regreso a Colombia y este programa fueron un gran aporte para mejorar su estado emocional, pues en ese momento su vida no estaba lista para sacar nueva música o estar en escenarios.

Finalmente, Fanny reveló que su expareja está actualmente casado con quien era su mejor amiga y que ella los perdonó y les desea mucha felicidad. “Él fue un gran esposo y es un gran padre, lo veo feliz y eso me hace feliz a mí. Con el tiempo entendí que tal vez yo estaba muy ausente y que uno no debe juzgar sin conocer las situaciones”, reconoció.

Además, confesó que, actualmente, está enamorada de su nueva pareja, a quien conoció dos años y medio después de la separación, y tiene una gran relación con el padre de sus hijos.

Reveló que la canción Yo Quiero Un Amor, lanzada este año y de su autoría, está inspirada en los aprendizajes que esta experiencia le dejó, pues “soy una soñadora del amor, creo en él, aunque haya vivido una experiencia muy difícil”.

Por otro lado, Fanny Lu habló sobre el impacto de la pandemia en su vida. Señaló que los tres primeros meses de confinamiento los vivió en Colombia, junto a sus hijos, razón por la que quiso aprovechar el momento para hacer algo que por su carrera no había podido, cocinarles a sus hijos.

Esta es la entrevista que dio la cantante colombiana:

SEGUIR LEYENDO: