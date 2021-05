Daniella Álvarez se estrena como jurado en un reallity de belleza latina

La modelo y presentadora publicó un video a través de su cuenta oficial de Instagram en el que anuncia que será jurado de la nueva versión del reallity de Univisión, Nuestra Belleza Latina. El canal también confirmó que la conducción del show estará a cargo de la modelo mexicana Alejandra Espinoza, quién fue coronada como la primera ganadora de este certamen.

Álvarez, exseñorita Colombia y copresentadora del reallity Desafío ‘The Box’, aseguró que está “orgullosa de poder contarles que seré una de las juezas de la próxima temporada de Nuestra Belleza Latina, donde cualquiera puede ganar el título, no importa sus circunstancias”.

La barranquillera de 32 años cuenta con una amplia trayectoria en el campo del modelaje y la televisión, pasando por programas como ‘Estilo RCN’ y otras versiones del Desafío Súper Humanos.

“Yo tenía una exitosa carrera en el mundo del modelaje y la televisión, hasta que un problema de salud casi destruye todo lo que tanto trabajo me había costado -dice Álvarez en el video presente en su cuenta de Instagram”, resaltó la presentadora en su anuncio en Instagram.

Tomado de Instagram @danielaalvareztv

En 2020 se vio obligada a cambiar su estilo de vida por completo luego de una serie de quebrantos de salud que la llevaron a ingresar al quirófano en cinco oportunidades; sin embargo, fue en junio de ese mismo año, cuando por decisión propia y con el apoyo que le brindó su familia y su entonces pareja, decidió amputar parte de su pierna izquierda, tras sufrir de una isquemia como consecuencia de una de sus cirugías.

La presentadora, a quién vemos todas las noches en el Desafío ‘The Box’ se ha convertido en símbolo de lucha y ejemplo a nivel internacional por la actitud positiva y el mensaje de motivación y superación, tras perder su pierna.

“Hoy soy un vivo ejemplo de cómo la adversidad no nos define. Y me siento muy orgullosa de poder contarles que seré una de las juezas de la próxima temporada de Nuestra Belleza Latina, donde cualquiera puede ganar el título, no importan sus circunstancias”, continúa el mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

Termina su relación

La modelo se ha visto involucrada en todo tipo de acusaciones tras conocerse la ruptura de su relación con el actor español Lenard Vanderaa. Los rumores comenzaron a hacerse más fuertes, cuando de un momento a otro, Álvarez dejó de postear fotos con su novio en las redes sociales.

Desde el pasado mes de abril ya no comparten como de costumbre sus novedades juntos en las redes. Sin embargo, Daniella publicó una historia junto al actor dedicándole un sentido mensaje de agradecimiento y afirmó que a pesar de que no están juntos, él fue parte importante durante ese camino que tuvo que enfrentar.

Collage Historias @danielaalvareztv

“El que me demostró cada día el significado del amor incondicional Lenard Vanderaa. Hoy no estamos juntos, pero el significado que tiene en este proceso no lo puedo explicar con palabras. Gracias infinitas”, expresó Álvarez en sus historias de Instagram.

Cabe recordar, que la última entrega de ‘Nuestra Belleza Latina’ se celebró en 2018 y la vencedora fue la venezolana Migbelis Castellanos, quien demostró que el peso no era una limitante para ganar un concurso de belleza. Las jóvenes que deseen participar en la nueva temporada deben ingresar al sitio web y llenar el formulario de inscripción.

