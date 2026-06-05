Nueva EPS respondió por polémica de bebé que no ha recibido tratamiento en Barranquilla: buscó cupo en 43 clínicas

Un bebé de seis meses ha permanecido un mes en la UCI, tras no recibir un tratamiento para la apnea obstructiva - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Nueva EPS emitió un pronunciamiento sobre el controversial caso de un bebé de seis meses cuya necesidad de un tratamiento respiratorio de urgencia no ha sido resuelta, pese a que los padres del menor han tramitado solicitudes y una tutela, mientras el menor permanece hospitalizado por un episodio de apnea obstructiva en la Clínica General del Norte de Barranquilla.

El caso, divulgado tras una acción de tutela presentada por la madre del menor para exigir atención urgente —tras un mes en la Unidad de Cuidados Intensivos—, despertó indignación, especialmente, por los riesgosos efectos que puede sufrir el bebé.

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El bebé permanece hospitalizado en la UCI de la Clínica General del Norte de Barranquilla - crédito Google Maps

El comunicado, conocido por Semana, indicó que desde el ingreso del paciente al centro asistencial barranquillero “se han garantizado las autorizaciones correspondientes requeridas para el manejo integral de su condición médica, incluyendo seguimiento con especialistas en pediatría, neurología, gastropediatría y fonoaudiología”.

Desde la entidad se precisó que el procedimiento médico solicitado es de carácter ambulatorio y cuenta con una cita agendada para el 10 de junio de 2026. No obstante, tras la solicitud de una atención más inmediata “desde la central de referencia y contrarreferencia de Nueva EPS se ha gestionado con instituciones de todo el país que cuentan con esta especialidad, sin tener confirmación a la fecha".

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Según la información de la entidad sanitaria que está a cargo de la atención del menor, se gestionó sin éxito la remisión del bebé a 43 clínicas de todo el país que cuentan con la especialidad requerida para su tratamiento.

Desde la EPS se confirmó que no hubo aceptación “en clínicas como Portoazul, Reina Catalina, Hospital Napoleón Pareja de Cartagena; San Rafael de Pereira, Cruz Roja de Manizales, San Vicente Fundación Medellín, Pablo Tobón Uribe, Valle del Lili de Cali, Cardio Infantil, San José Infantil, San Ignacio y Shaio en Bogotá, entre otros”.

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Los voceros de la Nueva EPS indicaron que, más allá de autorizar el procedimiento, la atención depende de la disponibilidad real de los centros hospitalarios.

“Más que la autorización de Nueva EPS, es fundamental que la institución que pueda prestar el respectivo servicio cuente con disponibilidad y confirme la recepción”, sostuvieron.

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No es la primera vez que clínicas y hospitales de la red nacional no pueden recibir pacientes de la Nueva EPS - crédito Nueva EPS

De la misma manera, desde la entidad emitieron un llamado a las instituciones prestadoras de salud del país para colaborar en la atención de menores en condición crítica. Señalaron que el compromiso conjunto permite garantizar la atención especializada que requieren estos pacientes.

La denuncia de la madre del menor: “Me dicen que tengo que esperar”

El testimonio de Aura María Molina Molina, la madre del menor, recogido por Blu Radio, apunta a una responsabilidad de la Nueva EPS que, en sus palabras, “ha sido negligente, indolente con mi bebé”. Comentó que ha buscado acceder a las autorizaciones “de todas las maneras en donde solamente me dicen que tengo que esperar”.

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En consecuencia, la progenitora debió acudir a las autoridades a través del mecanismo de tutela para alertar una posible vulneración del derecho fundamental a la salud de su hijo, que sufre de hipertrofia de adenoides del 70% —grado tres—.

La Nueva EPS informó que autorizó el traslado, pero las clínicas especializadas no aceptaron recibir al menor - crédito Visuales IA

Dicha situación significa que el menor suele presentar episodios de apnea obstructiva y central durante el sueño que comprometen su oxigenación y, consecuentemente, su pleno desarrollo neurológico de no tratarse a tiempo.

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Por su parte, en la tutela, conocida por Semana, se lee que “La NUEVA EPS S.A. ha omitido generar la correspondiente autorización de remisión a la clínica idónea en la ciudad, así como la aprobación del estudio y los insumos requeridos (...) La omisión por parte de la entidad accionada configura una flagrante vulneración a los derechos del menor, desconociendo que por su condición de lactante es un sujeto de especial protección constitucional (sic)”.