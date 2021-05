Caso Odebrecht: ‘Ñoño Elías’ aceptó dos cargos más relacionados con el escándalo de corrupción

Bernardo 'El Ñoño' Elías. / Colprensa

En las últimas horas el exsenador Bernardo Miguel Elías Vidal, más conocido como el ‘Ñoño Elías’, aceptó los cargos que pesan en su contra por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos por su vinculación el escándalo de corrupción de la multinacional brasilera Odebrecht.

Elías, ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia se acogió a la medida de sentencia anticipada a cambio de una rebaja de la condena que será impuesta en su contra. Cabe recordar que, hace tres años, el exsenador ya había aceptado los cargos por cohecho y tráfico de influencias, por los que había sido condenado a seis años y ocho meses de prisión.

Ahora el exsenador añade a su historial dos delitos más, que también están relacionados con el caso Odebrecht. Bernardo Elías pertenecía a la Comisión Tercera del Senado, donde se debatían temas relacionados con el presupuesto del país, donde entran los proyectos de infraestructura como los que realizaba la multinacional.

Ante la Corte Suprema, en medio de la audiencia de formulación y aceptación de cargos, el exsenador pidió perdón al país tras aceptar los delitos. “No me queda mucho que decir sino pedirle inmenso perdón al país por esta actuación que manchó para siempre mi nombre y el de mi familia. Sí estoy arrepentido de todo esto que se hizo”, señaló.

Y agregó que “estoy pagando, me estoy poniendo al día con la sociedad por haberle fallado a mi país. Me queda decir que no volveré a cometer estos actos. Ya estuvo bueno de todo esto. Me pongo en manos de la justicia. Tengan en cuenta la colaboración que he dado”.

Esta aceptación de dos cargos más por parte del exsenador se dio después de que este mismo solicitara que le fuera impuesta una rebaja del 33% de la pena debido a su colaboración con la justicia y reconociendo la gravedad de los delitos cometidos junto a la multinacional brasileña.

“Tengan en cuenta que he colaborado con la justicia. Voy a cumplir cuatro años físicos detenido. Le he ahorrado tiempo a la justicia con las delaciones que he hecho”, dijo en su momento el exsenador al cuestionar que las condenas que se les han impuesto a otros involucrados en el escándalo son más bajas que la suya.

Según las autoridades, el papel que Bernardo Elías jugó en los sobornos de Odebrecht fue lograr la adjudicación del tramo dos de la Ruta del Sol a través de un contrato de estabilidad jurídica. Esto quiere decir que el Estado le otorgaba ala multinacional brasilera mantener la garantías del contrato.

Señalan que por esta gestión, la multinacional desembolsó una coima de cuatro mil millones a través de Otto Nicolás Bula, millonaria suma que fue desembolsada a través de una empresa extranjera de Hernando Mario Restrepo. Por medio de cheques en blanco y terceros, Bula reclamó el dinero y Elías recibió su parte del trato.

“Dicho señor Restrepo le entregó varios cheques en blanco a Otto Nicolás Bula que procedió a cobrarlos unos de forma personal y otros utilizando a terceras personas como José Ignacio Burgos, integrante de la UTL del congresista investigado. Una vez obtenido el dinero en efectivo, le fue entregado a Elías Vidal”, dijo la Corte.

Además, Elías también hizo parte de la otorgación que la Agencia Nacional de Infraestructura le hizo a Odebrecht pata la construcción y mejoramiento del corredor vial Ocaña-Gamarra con un contrato en el 2014, esto lo logró a través de sus influencias políticas.

Por este trabajo Odebrecht pactó el pago del 4% del valor del contrato entre el exsenador Bernardo Elías (2%); el 1% para otro congresista; el 0.5% para Otto Bulla y el restante 0,5% para Federico Gaviria.

