Valerie Domínguez reveló las dificultades de dormir en estado de embarazo

Juan David 'El Pollo' Echeverry y Valerie Domínguez a la espera de Thiago. Foto de redes sociales.

El embarazo de Valerie Domínguez ha sido uno de los temas más hablados dentro del entretenimiento colombiano en los últimos meses. En la mañana de este martes, Valerie, luego de rumores que aseguraban que su bebé ya había nacido, tuvo que ir al hospital porque, esta vez, confirmado por ella misma, en sus redes sociales, encuentra en trabajo de parto. Thiago, su bebé, nacería en las próximas horas. Domínguez ha sido muy abierta en sus redes respecto a su proceso con el embarazo y, en los últimos días, compartió lo difícil que es dormir en este estado. Además, compartió un emotivo mensaje de lo que significa para ella ser mamá.

En un corto video, Valerie compartió como debe acomodarse de muchas maneras para poder dormir tranquilamente. Su avanzado estado de embarazo no le permite moverse rápidamente, por lo que su pareja, Juan David ‘el pollo’ Echeverry, le ayuda a acomodarse.

Valerie Domínguez

“Pa’ los que dicen que pasaron mala noche, les dejo este reel pa que agradezcan el sueñito. Así son TODAS mis noches con 39 semanas de embarazo. Que tengan una FELIZ NOCHE. Ah, acepto tips”, escribió Domínguez en su cuenta de Instagram.

Valerie, inmediatamente después de ese video, compartió uno mucho más largo en el que describió lo que ha sido para ella estar a punto de recibir a su bebé. Con imágenes de ella y su familia, se le escucha a Valerie decir que la noticia de la maternidad le llegó en medio de muchos sentimientos encontrados, entre los que estuvo el miedo a lo desconocido.

Valerie Domínguez y 'El Pollo'. Foto: Instagram @valeriedomi

Para la modelo y presentadora lo impactante del proceso, entre otras cosas, ha sido la resiliencia del cuerpo humano, según ella, está en un momento en el que se siente más fuerte que nunca, a pesar de los comentarios de personas que la cuestionaban por su actuar. La barranquillera compartió como algunos seguidores la alertaban para que no usara tacones, no hiciera ejercicio, no vistiera con ropa ceñida a su cuerpo, o que no exhibiera su vientre, y cómo decidió sobrepasarlos para continuar con su vida normal, sin límites.

“La maternidad llega llena de cambios. Cambios en la auto percepción, cambios en nuestro cuerpo e incluso un cambio de propósitos. Esta etapa me ha ensañado muchas lecciones entre esas, que todos los embarazos son diferentes y cada una de nosotras debe ser libre de vivirlo como quiera. Deja que tu experiencia sea realmente TUYA y haz de ella el mejor recuerdo posible” escribió Domínguez con su publicación.

“Nunca me había sentido tan fuerte y tan capaz. Para mi el embarazo ha sido vitalidad, fuerza, y determinación”, aseguró Domínguez que, en medio de su mensaje, quiso recalcar que la quietud física, para ella, no es una opción, y que el embarazo no es sinónimo de enfermedad. “Mi sistema y mi alma están llenos de vida. No estoy aquí para complacer ninguna expectativa social”, aseguró mientras mostraba la forma en la que trotaba, hacía yoga, e incluso hacia movimientos de boxeo.

A tan solo horas del nacimiento de Thiago, el nombre que ella y Juan David escogieron para su bebé, Valerie explicó que tampoco ha abandonado su trabajo, y que no renunció a la presentación de la sección de entretenimiento del noticiero de RCN, como se venía rumorando, “no, cómo se les ocurre. Simplemente no volví a Superlike porque ya me toca estar en la casa esperando a Thiago, así que después él nos veremos otra vez en Superlike”.





Seguir leyendo: