Por fin se conoció la razón por la que Luisa Castro y ‘La Liendra’ habría terminado

Diez meses después de haber terminado su relación con el influenciador Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, la también creadora de contenidos digitales, Luisa Castro reveló la razón de la separación. Ambos sostuvieron una relación de más de un año que se veía muy sólida, sin embargo, acabó en polémicas e incluso hasta el día de hoy se siguen enviando indirectas.

Castro volvió a hablar de La Liendra durante una transmisión de dos dos horas que hizo el youtube Daniel Patiño, conocido como Paisa Vlogs. Él tiene un programa llamado ‘Hablando claro con…’ y la invitada de esta semana fue Luisa, a quien le preguntó acerca de su éxito en redes sociales, cómo ha vivido la cuarentena y, por supuesto, por sus relaciones amorosas.

En este punto fue inevitable hablar de ‘La Liendra’, así que Castro contó cómo inició la relación y aseguró que ellos eran mejores amigos y se conocían desde antes de tener mucho alcance en redes. Incluso reveló que Gómez tenía novia, y cuando terminó con ella “se puso la ’10′” con Luisa.

“Yo empecé con él cuando tenía unos 100.000 seguidores. Nosotros éramos mejores amigos antes de ser pareja, esa historia nadie la sabía realmente. Éramos amigos y luego sí nos cuadramos como al año o año y medio”, contó Luisa.

Después de eso la relación estuvo bien. Incluso, hay que recordar que ellos vivían juntos en una casa que compró La Liendra en Pereira (Risaralda). A pesar de esto, Luisa asegura que justo cuatro meses antes de terminar la relación se volvió difícil.

“Sí, fui feliz, luego todo se empezó a dañar como 4 meses antes de que termináramos”, dijo.

Cuando Luisa reveló esto, Paisa Vlog le preguntó las razones concretas para la ruptura, y aunque ella se resistió a responder enseguida, terminó contando qué pasó brevemente.

— ¿Pero qué fue eso que te hizo terminar con La Liendra?

— ¿Tengo que contestar? (...) Las mentiras

Castro no respondió más acerca del tema, y solo se limitó a decir que cree que ambos cumplieron un ciclo en la vida del otro.

“Todo tiene un inicio y un fin, yo creo que todas las personas llegamos a la vida de otras a cumplir misiones, a dejar enseñanzas. Yo creo que cumplí mi misión en la vida de él super bien, también dejé todo lo que tenía que dejar en la vida de él y él dejó todo lo que tenía que dejar en mi vida”, expresó la influenciadora.

Los seguidores de ambos siguen especulando qué pasó y tienen hipótesis acerca de si las mentiras a las que se refiere Luisa hacen una referencia a una infidelidad, pero ella en otras entrevistas ha negado que La Liendra haya salido con otra mujer mientras eran novios.

Gómez también ha negado esto en varias oportunidades. De hecho, el pasado 16 de abril se sometió a una prueba con un detector de mentiras y durante la dinámica le preguntaron si le había “puesto los cachos o no” a Luisa, a lo que se negó firmemente.

“No y no. Respeten, la fidelidad nació conmigo”, dijo La Liendra

Inmediatamente el influenciador le habló al detector y le dijo que no lo dejara quedar mal. Frente a esta pregunta, al parecer, no recibió ninguna descarga eléctrica, lo que corroboraría que no mintió. Así mismo le preguntaron preguntarle por su Castro y lo que puede pasar en el futuro y negó que piense volver con ella.

“No, no, y no. Gracias a Dios todo está superado y ojo que es en serio que no”, dijo el influencer, quien actualmente es novio de la maquilladora Dani Duke.

