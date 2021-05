Muy molesta: le revisaron hasta la ropa interior a famosa ‘streamer’ mexicana en Colombia

Foto: Ari Gameplays Instagram

Ari Gameplays es una creadora de contenido mexicana, reconocida por ser una de las streamers con más seguidores en toda América Latina y reconocida por realizar transmisiones jugando videojuegos. Además, está casada con Juan Guarnizo, un colombiano radicado en México que, actualmente, es el gamer con más seguidores y más reconocido en YouTube y Twitch.

A inicios de este año, Ari y Juan viajaron desde México a Colombia, para pasar tiempo en familia y disfrutar de la playa en Cartagena y también estuvieron en Medellín. Sin embargo, en una reciente entrevista con los youtubers Luisito Comunica y Berthungas5000, la streamer reveló que en su abordaje del vuelo Colombia a México vivió una incómoda situación en el aeropuerto.

La pareja que cumple dos años de casados este año, llegó al aeropuerto El Dorado en Bogotá, mientras Juan y a demás familia que viajó con ellos pasó tranquila por la revisión de las autoridades, la mexicana sí vivió un momento complicado con las personas de migración, quienes le realizaron una minuciosa requisa.

“Fuimos a Colombia y de regreso yo traía mis gomitas de dormir, porque viajábamos de noche y llegábamos acá (México) de noche, entonces quería dormir todo el vuelo. Las llevaba en la mochila y cuando voy pasando a revisión me dice ‘¿qué es eso?’, pero así super grosero. Yo les dije ‘gomitas para dormir’. Ellos me respondieron ‘ábrelas, rápido’. Me hicieron sacarlas, me las cortaron y luego me dijeron que tenían que llevame a un cuarto”, contó la youtuber.

Abril Abdamari, nombre real de la mujer de 23 años, señaló que fue una situación muy incómoda porque su familia tuvo que esperar durante todo el momento y agregó “iba con toda mi familia, yo cómo iba a cargar drogas”. Luisito Comunica y Berthungas5000 calificaron la situación como para un episodio de ‘Alerta aeropuerto’ y ella reaccionó diciendo que la vergüenza que le hicieron pasar sí valía la pena para aparecer en el programa.

Al llevarla al cuarto, la famosa streamer tuvo que pasar por los rayos x, “yo me tenía que poner así como estrella y me iban pasando eso, me decían ‘no respires’”, lo que generó la risa de los otros influenciadores; sin embargo, ella les reveló que eso no fue lo peor.

“Me iba bajando y entonces me dijeron ‘¿traes algo en tu calzón?’ y yo ‘sí, mi toalla’”, recordó mientras Luisito y Juan se sorprendían con la historia. Les reveló que de ahí la llevaron a otro lugar, donde tuvo ue quitarse su ropa interior, afortunadamente enfrente de una mujer para que esta verificara que se trataba de una toalla higiénica.

Los dos hombres no podían creer que le hubieran revisado su toalla higiénica, ella explicó que la oficial “la vio usada y creo que entendió que sí me estaba bajando”. En ese momento empezó una discusión sobre para quién eran más incómodas esas situaciones, si para los oficiales o las personas que tienen que dejar que les revisen hasta la ropa interior.

Mientras Ari señalaba que para ella fue mucho más incómodo, Juan creía que para él, las situaciones debían ser más difíciles para los oficiales, pues es su trabajo revisar las intimidades de otros y a veces tienen que ver cosas “turbias”.

Finalmente, todos se burlaron de la experiencia y aseguraron que si la situación hubiera salido en un episodio de ‘Alerta aeropuerto’ se habría hecho más famosa de lo que ya es y en la plataforma de streaming ya muchos estarían reaccionando al episodio para ganar vistas.

La mexicana concluyó que sí le hubiera gustado salir en el famoso programa, pero que no cree que muestren a personas que no traen nada. “Si ya me hicieron pasar ese oso, me revisaron hasta la toallita, al menos me hubieran sacado en el programa”, finalizó.

