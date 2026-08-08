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“Hasta siempre, comandante”: Bolívar despide a Petro y dice que volverá

Gustavo Bolívar publicó una extensa carta tras la salida de Petro de la Casa de Nariño, defendió su legado y anticipó que seguirá activo en política.

- crédito AFP
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Gustavo Bolívar despidió al expresidente Gustavo Petro con una extensa carta pública pocas horas después de que el líder de izquierda dejara la Casa de Nariño y entregara el poder a Abelardo de la Espriella. En el texto, el exdirector de Prosperidad Social hizo un balance emocional y político de los cuatro años de gobierno, defendió el legado del petrismo y aseguró que Petro no se retira de la vida pública.

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, Bolívar tituló su escrito “Petro, el último músico del Titanic”, una metáfora con la que buscó describir la resistencia política del exmandatario incluso en momentos de derrota o adversidad.

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El exfuncionario reconoció que la salida de Petro le generó sentimientos encontrados, pero también destacó que el expresidente entregó el poder al terminar su periodo constitucional, contrario a las advertencias que algunos sectores habían hecho durante su mandato.

Uno de los mensajes centrales de la carta fue que, para Bolívar, el proyecto político de Petro quedó inconcluso. Por eso, aseguró que el exmandatario seguirá teniendo protagonismo en la oposición y en las luchas que su movimiento político considera pendientes.

Gustavo Bolívar señaló que el incremento de Colombia Mayor solo aplica para adultos de 80 años en adelante - crédito DPS
Gustavo Petro - Gustavo Bolívar | crédito DPS

La metáfora de los músicos del Titanic

Bolívar explicó que desde hace años compara a Petro con los músicos del Titanic, recordados por seguir tocando mientras el barco se hundía. Según relató, tras la derrota presidencial de 2018 le encargó al fallecido artista Jorge Duque una obra inspirada en esa imagen.

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La referencia, según el exdirector de Prosperidad Social, resume la terquedad política que le atribuye a Petro: mantenerse firme incluso cuando el escenario parece adverso. En su carta afirmó que quienes respaldan esa causa sienten que la esperanza no fue derrotada únicamente en las urnas, sino por lo que llamó “trampas”.

Bolívar también dejó claro que no considera la salida de Petro como un cierre definitivo. Al contrario, sostuvo que quienes lo conocen saben que volverá, porque, en su visión, la tarea política del expresidente quedó a medio camino.

La publicación aparece el mismo día en que De la Espriella asumió formalmente la Presidencia para el periodo 2026-2030, lo que marca el inicio de una nueva etapa política para el petrismo, ahora desde la oposición.

Bolívar defiende el legado de Petro

Buena parte de la carta estuvo dedicada a reivindicar las políticas sociales del Gobierno saliente. Bolívar mencionó programas dirigidos a campesinos, adultos mayores, madres comunitarias, estudiantes, médicos residentes y miembros de la Fuerza Pública.

También resaltó la educación superior gratuita y las obras sociales impulsadas durante el cuatrienio. Según su balance, el país quedó más consciente, menos desigual y con avances en justicia social, aunque admitió que el gobierno tuvo aciertos y errores.

Presidente Gustavo Petro durante la posesión de Gustavo Bolívar como nuevo director de Prosperidad Social
Gustavo Petro y Gustavo Bolívar| crédito Presidencia

El exfuncionario agradeció a Petro por haberlo designado al frente de Prosperidad Social y aseguró que durante su gestión quedaron encaminadas más de 200 obras para comunidades vulnerables, algunas de las cuales ya comenzaron a ser inauguradas.

Bolívar también lanzó una advertencia sobre el nuevo Gobierno. Dijo que parte del país podría extrañar a Petro si las reformas impulsadas durante su administración son desmontadas o modificadas. Según planteó, muchos ciudadanos podrían valorar tarde las políticas que hoy defiende el petrismo.

El cierre de la carta tuvo un tono de despedida, pero también de convocatoria política. Bolívar se refirió a Petro como “comandante” y habló de una eventual segunda victoria y una segunda transformación.

Con esa publicación, el exdirector de Prosperidad Social marcó su posición frente al cambio de poder: reivindicar el legado de Petro, defender la continuidad de su proyecto y preparar el terreno para una oposición activa frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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