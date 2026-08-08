Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Arturo Calle pide al empresariado invertir en lo social: “No pensemos en la sepultura”

El empresario respaldó el inicio del Gobierno de Abelardo de la Espriella y dijo que el sector privado debe asumir un papel activo en la nueva etapa

Arturo Calle
El empresario respaldó el inicio del Gobierno de Abelardo de la Espriella y dijo que el sector privado debe asumir un papel activo en la nueva etapa - crédito Colprensa
Guardar

El empresario Arturo Calle hizo un llamado directo al sector privado colombiano para que asuma un papel activo durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella y destine parte de sus recursos a inversión social. Antes de la posesión presidencial, el fundador de la marca que lleva su nombre habló sobre el nuevo momento político del país, el rol del empresariado y su participación en el Comité de Sabios que asesorará al mandatario.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Calle no ocultó su balance crítico sobre el gobierno saliente de Gustavo Petro. “Era un país secuestrado totalmente”, afirmó el empresario, al referirse al contexto que, según él, deja la administración anterior.

PUBLICIDAD

Aun así, el mensaje central de Calle estuvo dirigido al empresariado. El dirigente insistió en que el país no puede esperar que toda la responsabilidad recaiga sobre el nuevo Gobierno y que los empresarios deben involucrarse en temas sociales.

Tenemos un excelente gobierno, pues tenemos un compromiso muy grande, todo no se lo podemos dejar al nuevo gobierno”, señaló. Luego agregó que el empresariado colombiano debe invertir en lo social y que, a su juicio, hay una gran sociedad y grandes empresarios dispuestos a hacerlo.

El empresario Arturo Calle ofrece una entrevista a medios como Blu Radio y El País. Se le observa al aire libre, con personas y personal de seguridad de fondo. Este evento de carácter público se centra en sus declaraciones sobre el nuevo gobierno y su participación en el Comité de Sabios que asesorará al mandatario electo.

Calle respalda al nuevo Gobierno

El empresario también expresó confianza en la relación que espera entre el sector privado y la administración de De la Espriella. Consultado sobre si cree que habrá un cambio real en ese vínculo, respondió de forma contundente.

PUBLICIDAD

Total, es un gobierno que escucha y el empresariado cien por ciento lo vamos a apoyar, indudablemente”, afirmó.

Calle relacionó ese respaldo con una recuperación patrimonial del sector empresarial. Según dijo, durante el periodo anterior los empresarios llegaron a perder más del 50 % de su patrimonio, pero luego lograron recuperarlo. Por eso, pidió que una parte de esa recuperación sea destinada a programas sociales.

Parte de eso que recuperó, inviértanlo en lo social, y sé que lo vamos a hacer”, sostuvo. También aseguró que él mismo procurará que ese compromiso se cumpla y que su fundación participará en ese propósito.

El empresario fue designado por De la Espriella para liderar el Comité de Sabios, una instancia consultiva ad honorem anunciada el pasado 27 de julio, que tendrá como propósito analizar desafíos estratégicos del país.

Sobre el funcionamiento de ese comité, Calle explicó que primero deberá hablar con el presidente. “Él nos citará lo más seguro a Barranquilla para ver cuáles van a ser los programas”, indicó.

“Que el dinero le sirva al país”

En su intervención, Calle también enumeró algunos de los problemas urgentes que, en su criterio, debe atender Colombia. Mencionó salud, educación, vivienda, deporte y alimentación como áreas prioritarias para la nueva etapa.

Además, hizo un llamado en materia tributaria. El empresario planteó que el país necesita un sistema basado en impuestos justos y contribuyentes justos, con mayor control a la evasión.

No más evasión de IVA ni de renta. ¿Por qué? Porque el país necesita de esos recursos”, dijo.

IMAGEN DE ARCHIVO REFERENCIAL. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una tienda en Bogotá. Colombia. Diciembre 28, 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez
IMAGEN DE ARCHIVO REFERENCIAL. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una tienda en Bogotá. Colombia. Diciembre 28, 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez

El mensaje más fuerte llegó al final, cuando Calle habló sobre el sentido del dinero y la responsabilidad social de quienes tienen capacidad económica. Para el empresario, el capital no debe ser visto únicamente como acumulación personal, sino como una herramienta para aportar al país.

No podemos pensar en que el dinero solo sirva para la sepultura, sino que le sirva al país en general”, expresó.

La frase resume el tono de su llamado: apoyar al nuevo Gobierno, pero también exigir al empresariado una mayor participación en inversión social. Calle, que además estuvo vinculado al diseño del traje para la ceremonia de posesión, dejó claro que su papel en esta etapa no será solo simbólico. Según dijo, buscará que el sector privado se comprometa con programas concretos para atender necesidades sociales y respaldar el inicio de la administración de De la Espriella.

Temas Relacionados

Arturo Calleempresariado colombianoAbelardo de la EspriellaComité de SabiosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Super Astro Luna hoy 7 de agosto: revisa el número y signo ganador

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Super Astro Luna hoy 7 de agosto: revisa el número y signo ganador

Sorteo Chontico Noche hoy, 7 de agosto: verifica aquí el resultado ganador

Este sorteo es uno de los juegos más populares en el sur de país, gracias a su estilo sencillo y ofrece varias oportunidades de ganar

Sorteo Chontico Noche hoy, 7 de agosto: verifica aquí el resultado ganador

Verónica Orozco enseñó su receta para consumir colágeno en casa: estos son los ingredientes que utiliza

La actriz y participante de ‘Masterchef Celebrity’ mostró en redes sociales cómo prepara unos cubitos a base de frutas y verduras, que sirven como una alternativa casera para incorporar a su rutina de cuidado personal

Verónica Orozco enseñó su receta para consumir colágeno en casa: estos son los ingredientes que utiliza

Imágenes del traslado de más de 117 presos de Itagüí durante la posesión de Abelardo de la Espriella

Un reciente video muestra la caravana del Inpec  que habría sido utilizada para trasladar a varios de los principales cabecillas de La Oficina, que permanecían en la cárcel La Paz

Imágenes del traslado de más de 117 presos de Itagüí durante la posesión de Abelardo de la Espriella

Sicario se hizo pasar por paciente y atacó a hombre hospitalizado en Barranquilla: le dejó varios impactos de bala

Un individuo armado ingresó camuflado como paciente a un hospital de la ciudad, buscó a su objetivo en una sala de cuidados y abrió fuego justo antes de que la víctima recibiera el alta médica

Sicario se hizo pasar por paciente y atacó a hombre hospitalizado en Barranquilla: le dejó varios impactos de bala
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El informe que deberá tener presente De la Espriella por “el costo de negociar mal” durante el Gobierno Petro con grupos armados ilegales: lecciones de la Paz Total

El informe que deberá tener presente De la Espriella por “el costo de negociar mal” durante el Gobierno Petro con grupos armados ilegales: lecciones de la Paz Total

Colombia se convierte en eje de ofensiva militar de Trump contra el narcotráfico en la región, tras acuerdo con De la Espriella, según The New York Times

Coronel del Ejército señalado de espionaje: recibía $60 millones al mes por mantener informada a la disidencia de Calarcá de los operativos en su contra

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

ENTRETENIMIENTO

Casa Morat llega a Bogotá: así será la experiencia inmersiva antes de sus conciertos en el Movistar Arena

Casa Morat llega a Bogotá: así será la experiencia inmersiva antes de sus conciertos en el Movistar Arena

Posesión de Abelardo de la Espriella: la moda en Cali no fue un decorado, fue un discurso con acento colombiano

Karina García hizo la revelación del género de su bebé en una fiesta exclusiva

Shakira lanzó la versión en español de “Dai Dai”: estos fueron los cambios a la letra

‘People en español’ revela su lista de los 50 más bellos: Karol G lidera la lista de colombianos reconocidos

Deportes

Juan Fernando Quintero fue presentado en el Medellín, pero con una petición a los aficionados: “Debemos ser 40.000″

Juan Fernando Quintero fue presentado en el Medellín, pero con una petición a los aficionados: “Debemos ser 40.000″

Juan Fernando Quintero habría hecho una polémica exigencia al Independiente Medellín: dura condición para su fichaje

Gianni Infantino se reunió con Alejandro Char antes de la posesión de Abelardo de la Espriella: se dio una noticia

Gianni Infantino habló previo a la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia: “El fútbol es unidad”

Richard Ríos podría dar el salto a la Premier League de Inglaterra: está dentro de las opciones para reforzar al Newcastle