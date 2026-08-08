Arturo Calle pide al empresariado invertir en lo social: “No pensemos en la sepultura”

El empresario respaldó el inicio del Gobierno de Abelardo de la Espriella y dijo que el sector privado debe asumir un papel activo en la nueva etapa - crédito Colprensa

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El empresario Arturo Calle hizo un llamado directo al sector privado colombiano para que asuma un papel activo durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella y destine parte de sus recursos a inversión social. Antes de la posesión presidencial, el fundador de la marca que lleva su nombre habló sobre el nuevo momento político del país, el rol del empresariado y su participación en el Comité de Sabios que asesorará al mandatario.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Calle no ocultó su balance crítico sobre el gobierno saliente de Gustavo Petro. “Era un país secuestrado totalmente”, afirmó el empresario, al referirse al contexto que, según él, deja la administración anterior.

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Aun así, el mensaje central de Calle estuvo dirigido al empresariado. El dirigente insistió en que el país no puede esperar que toda la responsabilidad recaiga sobre el nuevo Gobierno y que los empresarios deben involucrarse en temas sociales.

“Tenemos un excelente gobierno, pues tenemos un compromiso muy grande, todo no se lo podemos dejar al nuevo gobierno”, señaló. Luego agregó que el empresariado colombiano debe invertir en lo social y que, a su juicio, hay una gran sociedad y grandes empresarios dispuestos a hacerlo.

El empresario Arturo Calle ofrece una entrevista a medios como Blu Radio y El País. Se le observa al aire libre, con personas y personal de seguridad de fondo. Este evento de carácter público se centra en sus declaraciones sobre el nuevo gobierno y su participación en el Comité de Sabios que asesorará al mandatario electo.

Calle respalda al nuevo Gobierno

El empresario también expresó confianza en la relación que espera entre el sector privado y la administración de De la Espriella. Consultado sobre si cree que habrá un cambio real en ese vínculo, respondió de forma contundente.

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“Total, es un gobierno que escucha y el empresariado cien por ciento lo vamos a apoyar, indudablemente”, afirmó.

Calle relacionó ese respaldo con una recuperación patrimonial del sector empresarial. Según dijo, durante el periodo anterior los empresarios llegaron a perder más del 50 % de su patrimonio, pero luego lograron recuperarlo. Por eso, pidió que una parte de esa recuperación sea destinada a programas sociales.

“Parte de eso que recuperó, inviértanlo en lo social, y sé que lo vamos a hacer”, sostuvo. También aseguró que él mismo procurará que ese compromiso se cumpla y que su fundación participará en ese propósito.

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El empresario fue designado por De la Espriella para liderar el Comité de Sabios, una instancia consultiva ad honorem anunciada el pasado 27 de julio, que tendrá como propósito analizar desafíos estratégicos del país.

Sobre el funcionamiento de ese comité, Calle explicó que primero deberá hablar con el presidente. “Él nos citará lo más seguro a Barranquilla para ver cuáles van a ser los programas”, indicó.

“Que el dinero le sirva al país”

En su intervención, Calle también enumeró algunos de los problemas urgentes que, en su criterio, debe atender Colombia. Mencionó salud, educación, vivienda, deporte y alimentación como áreas prioritarias para la nueva etapa.

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Además, hizo un llamado en materia tributaria. El empresario planteó que el país necesita un sistema basado en impuestos justos y contribuyentes justos, con mayor control a la evasión.

“No más evasión de IVA ni de renta. ¿Por qué? Porque el país necesita de esos recursos”, dijo.

IMAGEN DE ARCHIVO REFERENCIAL. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una tienda en Bogotá. Colombia. Diciembre 28, 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez

El mensaje más fuerte llegó al final, cuando Calle habló sobre el sentido del dinero y la responsabilidad social de quienes tienen capacidad económica. Para el empresario, el capital no debe ser visto únicamente como acumulación personal, sino como una herramienta para aportar al país.

“No podemos pensar en que el dinero solo sirva para la sepultura, sino que le sirva al país en general”, expresó.

La frase resume el tono de su llamado: apoyar al nuevo Gobierno, pero también exigir al empresariado una mayor participación en inversión social. Calle, que además estuvo vinculado al diseño del traje para la ceremonia de posesión, dejó claro que su papel en esta etapa no será solo simbólico. Según dijo, buscará que el sector privado se comprometa con programas concretos para atender necesidades sociales y respaldar el inicio de la administración de De la Espriella.

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