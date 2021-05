“Me equivoqué votando por él”: publicista que creó la campaña ‘Mano firme, corazón grande’ de Álvaro Uribe en 2002

Imagen de la campaña electoral de Álvaro Uribe en 2002 realizada por el publicista Carlos Duque.

‘Mano firme, corazón grande’ es uno de los lemas de campaña electoral más conocidos en la política colombiana durante los últimos 20 años. Esto porque a quien representa es al expresidente Álvaro Uribe que en 2002 la utilizó para llegar a la Presidencia de la República y con la reelección de 2006 logró prácticamente una década dirigir al país.

La expresión e imagen además fue la inspiración para que el uribismo en 2013 fundara el Centro Democrático que durante la mayoría del gobierno de Juan Manuel Santos se fortaleció como partido político de la oposición.

Este mensaje sigue tan vigente que fue utilizado en la campaña presidencial del actual mandatario de los colombianos, Iván Duque, quien en 2018 lo plasmó en una fotografía que aún tiene en su perfil de Twitter.

La mente detrás de este poderosa campaña política que tras 20 años sigue utilizándose, es el reconocido publicista Carlos Duque, que este sábado sorprendió en su cuenta de Twitter al decir que se arrepentía de haber votado por el expresidente en 2002 pero no por el trabajo que hizo junto a él.

“Como publicista, no me arrepiento de haber sido el autor de esta espectacular campaña del entonces candidato Álvaro Uribe en el 2002. Como ciudadano reconozco que me equivoqué votando por él. El pasado es de todos, bienvenidos al pasado”, escribió el experto que es conocido como un ícono de la publicidad política nacional.

Un mensaje que no pasó de agache y genera miles de reacciones en la red social, incluyendo del mayor contradictor político de Uribe, el senador Gustavo Petro, quien le respondió al publicista: “Ahora hay que mirar hacia adelante”.

En una entrevista con la revista Bocas en 2019, Carlos Duque contó detalles del momento en que conoció al expresidente. “Yo no conocía a Uribe. A Pastrana sí, por Tv Hoy. Con Uribe pasó que Germán Santamaría me dijo que quería entrevistarlo, entonces fuimos a Medellín a hacer las fotos. Yo me hice una investigación y lo veía siempre con unas gafas grandísimas. Entonces, me fui a unas ópticas y compré unas monturas para ensayárselas”, relató.

“Me parecía que el tipo tenía un discurso muy contundente. En eso se parecía a Galán. No por las ideas, sino porque sabía exactamente qué era lo que quería decir, sin arandelas cosméticas”, le dijo Duque a la revista Bocas.

Así mismo, reveló de dónde sacó el lema ‘Mano firme, corazón grande’. “Yo iba a sus apariciones públicas a observarlo y escucharlo, y eso era algo que él decía mucho, lo de ‘mano firme, corazón grande’. El tipo era absolutamente estricto con su comunicación, un tipo como Galán. Por eso te lo digo, un tipo que sabe cuál es su cuento y nadie lo va a mover de ahí”, señaló el publicista.

Sobre la composición de la imagen que iba a representar a Uribe en el 2002, dijo que tenía los elementos del lema. “La montura de las gafas. El rojo de su estirpe liberal en la camisa, pero no era un rojo sangre, era un rojo moderado. Yo había fotografiado unos cielos en Manizales, cogí tres banderas de Colombia, las fotografié y le hice el retrato”, reveló en esa entrevista.

Sobre la fotografía explicó en Bocas: “Le dije a Uribe: ‘Póngase la mano en el corazón y mire hacia el futuro’. Siempre les he dicho que miren hacia el futuro, desde la foto de Galán que se inspira en la del Che”.

Carlos Duque, destacado diseñador gráfico y fotógrafo colombiano. Tomado de https://carlosduque.com.co

Duque es graduado de dibujo y pintura en la Escuela de Bellas Artes de Cali entre 1966 y 1968. Estudió fotografía en el Art Center College of Design en Los Ángeles, California entre 1969 y 1971. Su experiencia profesional se centra en tres áreas de la comunicación: creación publicitaria, diseño gráfico y desarrollo de imagen pública y política.

