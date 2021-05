José Miguel Vivanco asegura que en Colombia la fuerza pública tiene “problemas estructurales de militarización”

Foto de archivo. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch Americas, atiende una conferencia de prensa en Bogotá, Colomba, 8 de agosto, 2019. REUTERS/Luisa González

Después de que el presidente Iván Duque asegurará que su gobierno ya está trabajando para judicializar a los uniformados involucrados en presuntos casos de violencia policial, el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, respondió a sus declaraciones. El líder de la organización no gubernamental (ONG) celebró lo expresado, pero no sin recordarle al mandatario colombiano que en el país las investigaciones a policías y militares no avanzan como deberían.

Vivanco citó una publicación que hizo Duque en la red social Twitter en la que asevera que, hay “cero tolerancia” con los uniformados que atentan contra los derechos humanos y revela que 65 de ellos, que han actuado irregularmente en el marco del paro, han sido sancionados. Así mismo enfatizó que estas son “conductas individuales”.

Ante las palabras, Vivanco dijo que era un avance en la narrativa del Gobierno nacional, pues “Hasta ahora, no habíamos visto una condena clara de los abusos policiales y ello es muy importante”. También anotó que el ministro de Defensa, Diego Molano, se sume a ese discurso.

El representante de Human Rights Watch señaló que espera que sí se avance en las investigaciones del caso. Vivanco entregó cifras que dan cuenta de que en el país las investigaciones por abusos policiales están, en su mayoría, archivadas.

“Me parece que el gobierno no puede seguir prometiendo que los policías que cometen abusos serán judicializados. Los avances en investigaciones por abusos en las protestas de 2019 y 2020 han sido muy limitados, y no conocemos esfuerzos del gobierno por fortalecerlos. De hecho, la Policía ya ha archivado cerca del 60% de las investigaciones disciplinarias por abusos reportados durante las protestas de 2019 y 2020. Según datos oficiales, solo han sancionado a dos policías por abusos cometidos durante esas manifestaciones. Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación no ha sancionado a ningún policía por abusos cometidos en las protestas de 2019 y 2020”

Y añadió:

“Me parece un error que el gobierno insista en la narrativa de que los agentes de la policía que cometen abusos son algunas manzanas podridas. Aquí, hay problemas estructurales de militarización de la Policía, y falta de controles y supervisión. Ignorar estas falencias estructurales garantiza que los abusos se repitan e impide que policías cuenten con condiciones para actuar profesionalmente. Por el bien de los ciudadanos y de la propia policía, Colombia necesita abrir un debate urgente sobre estas enormes deficiencias”

De hecho, hay que anotar que entre las razones que han motivado a los colombianos a protestar está que las autoridades hagan una reforma a la Policía Nacional. Esta petición se ha hecho precisamente porque los manifestantes aseguran que el Ejército y la Policía, incluyendo al Escuadrón Móvil Antidisturbios, abusan de su autoridad para atacar civiles.

Cabe mencionar que, alrededor de las declaraciones de Duque no solo ha comentado Vivanco, sino también la misma ciudadanía, que asegura que hay muchos más uniformados involucrados en violaciones a derechos humanos en medio del paro, que ya completa 15 días. Ellos denuncian que las organizaciones del Estado no están revelando todos los casos reportados.

Según Duque de los 65 uniformados sancionados, 17 incurrieron en abuso de autoridad, 11 en agresión física, ocho en homicidio y 19 en otras conductas no especificadas. Así mismo, aseguró que la Procuraduría General de la Nación está investigando 10 casos, la Fiscalía General de la Nación se encarga de otros 20 y la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, seis.

Mientras tanto la Fiscalía General asegura que tiene conocimiento, con certeza, de que durante las últimas dos semanas han ocurrido 34 muertes violentas. De estas, diez no tienen relación directa con el paro, diez están siendo verificadas y 14 sí están relacionadas a las marchas. Hay que anotar que no se detalló quién o quiénes serían los responsables de esas muertes.

Los datos distan de los entregados por Temblores ONG, que asegura que entre las 6:00 a. m. del 28 de abril y las 11:00 p. m. del 10 de mayo, se han registrado 1.956 casos de de violencia policial. De esta cifra, 40 personas han sido asesinadas presuntamente por la policía, 313 han sido agredidos físicamente, 12 fueron violentadas sexualmente y 1003 fueron detenidos sin justa causa. Las situaciones fueron reportadas en una plataforma de la organización y luego ellos las corroboraron.

