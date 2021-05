Alcalde de Barranquilla ve la Copa América como una oportunidad para generar empleo en el país

El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, destacó la pieza musical como un mensaje de unión para los complicados momentos que vive Colombia. Foto: Conmebol

Con la difícil situación que se está viviendo en Colombia en el marco del paro nacional, se empezó a rumorar que la Conmebol había decidido cambiar de sedes para la Copa América y hasta se llegó a asegurar que los nuevos países a cargo serían Chile y Paraguay.

Sin embargo, este miércoles en horas de la tarde, el periódico El Tiempo contactó a una fuente de la Conmebol la cual desmintió que el cambio de sedes. Según este medio, el torneo se llevará a cabo según lo previsto.

Respecto a los rumores que se han generado con el tema, este miércoles 12 de mayo, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, en diálogo con Blu Radio, se refirió al aporte económico que esta celebración podría traer al país, a pesar de la crisis social que la sacude.

“Aunque para algunos sea una fiesta, una celebración, para un gran número de personas es trabajo, es la manera de ganarse la vida y es, además, una forma de mover el torniquete de la economía para que empiece a generarse oportunidades tan necesarias en este momento”, expresó Pumarejo.

Por ese motivo, Pumarejo espera que se dialogue y se llegue a un acuerdo para llevar a cabo este torneo hemisférico en el territorio nacional.

“Si eso ocurre, sería triste porque dejaría de generar empleo e ingreso para muchas familias en Colombia. Ojalá no lleguemos a eso y podamos hacer ambas cosas, podamos seguir dialogando como país, pero sin que eso vaya en detrimento del crecimiento económico que es tan necesario”, afirmó Pumarejo.

Cabe recordar que, ante la petición de varios gremios de cancelar la Copa América teniendo en cuenta que la situación no es la mejor, el pasado 5 de mayo, el presidente Iván Duque consideró que el trabajo que se viene realizando desde hace más de dos año tiene que tiene que concluir con la realización del certamen.

“Nosotros hemos venido trabajando desde hace más de dos años. En este año 2021 hemos dicho que estamos firmes. Entonces vinieron controversias, muchas personas empezaron a decir ‘pero sí se puede o no se puede’, entonces empiezo por la lógica. Se va a jugar la Eurocopa exactamente en el mismo tiempo que se va a jugar la Copa América y tienen protocolos, burbujas, vacunas y lo que se requiere para los equipos”, afirmó.

Aunque las realidades puedan ser distintas entre el continente europeo y americano, el presidente sostuvo que se puede llevar a cabo la competencia, incluso, con más seguridad que la Eurocopa.

“Sería absurdo que no se hiciera una Copa si se está haciendo una Eurocopa y, sobre todo, cuando las cifras epidemiológicas en varios países son similares o inclusive en algunos lugares peores que las que se han visto en países América Latina”, añadió.

Duque, que en varias oportunidades ha manifestado que la Copa América tendrá la garantía de ser realizada con total seguridad, explicó aún más razones por las cuales el país no encuentra razones para suspender el torneo.

“Se han jugado los torneos locales en Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, sin problemas, ya tenemos experiencia en los protocolos. Lo que estaba por definirse era si se hacía con Argentina o no, yo he dicho que un mensaje muy bonito es hacerla los dos. Lo que me ha transmitido el ministro Lucena es que la Copa se va a hacer y se hará en los dos países”, concluyó.

