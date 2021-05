Este es el complejo escenario de la reforma a la salud en el Congreso

10/04/2019 Congreso de Colombia durante homenaje en el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. ECONOMIA SUDAMÉRICA COLOMBIA POLÍTICA TWITTER

La reforma a la salud sigue en pie a pesar de que algunos congresistas han dicho que se cayó. Lo que ha ocurrido es que partidos como el de La U, Liberal y otros sectores le han retirado el apoyo, lo que deja a este proyecto de ley en una posición complicada y con los tiempos justos.

Por ahora se preparan foros que iniciarán este viernes y se extenderán hasta la próxima semana, para poder hacer pedagogía, luego de que en medio del paro nacional, los marchantes solicitaran también que se retirara el proyecto.

Este proyecto de ley ha surtido un camino diferente al de la reforma tributaria, pues fue radicado en julio de 2020 y recibió un mensaje de urgencia por parte del presidente Iván Duque, lo que llevó a las comisiones séptimas del Congreso a sesionar en conjunto desde diciembre del año pasado e iniciar de nuevo su discusión en marzo de 2021.

La mayoría de congresistas hundió la proposición de archivo que presentó la oposición -que desde un principio se opuso a la reforma de la salud-, pero ahora se encuentra anclado el tramite de la ponencia mayoritaria.

La razón, según recoge El Espectador, es que la dilatación del tramite se da por más de 350 proposiciones, dentro de un proyecto que solo tiene 65 artículos. Esto llevó a que se creara una subcomisión para el estudio de estas mismas y se de un texto unificado.

Durante este proceso estalló el paro nacional, que ahora pide el retiro de la reforma a la salud, por lo que partidos como el de La U y el Liberal se alejaron del proyecto y algunos del Centro democrático también le dieron la espalda a Cambio Radical, de donde salió la propuesta.

Según le dijo a ese diario José Ritter López, presidente de la Comisión Séptima del Senado, el reglamento del Congreso es claro y la iniciativa no se puede retirar cuando ya existe una ponencia radicada para votación. Así las cosas, el proyecto será votado y se debe lograr la mayoría para que se hunda.

Este proyecto empieza a ser incómodo para los partidos tradicionales, pues el estallido social sigue encendido y sienten que apoyar la reforma a la salud sería malo para las aspiraciones políticas del próximo año.

La directora del Partido de La U, Dilan Francisca Toro, anunció el pasado 7 de mayo que la colectividad conformada por 39 congresistas no votará el proyecto de ley que contempla la reforma del sistema de salud en Colombia.

La exgobernadora del Valle del Cauca indicó que el proyecto que se encuentra en trámite en las comisiones séptimas conjuntas de Senado y Cámara de Representantes no soluciona estructuralmente las necesidades del sector de la salud en el país.

“El diálogo es el camino al entendimiento. Escuchar a la comunidad ha sido la premisa del Partido de La U, por esta razón, en bancada hemos decidido no votar la reforma a la salud, toda vez, que no soluciona estructuralmente las necesidades en salud de los colombianos”, indicó la colectividad.

De igual manera, Dilan Francisca Toro señaló que este proyecto de Ley 10 de 2020 presentado por el Gobierno nacional ante el Congreso de la República no “regula, garantiza ni protege” el derecho fundamental a la salud de los colombianos, en cuanto no desarrolla la Ley 1751 de 2015.

Por otro lado El Partido Liberal colombiano solicitó un día antes archivar el proyecto de ley que contempla la reforma al sistema de la salud y que se ha sumado a los reclamos de los manifestantes que participan en el paro nacional en el país.

A través de una carta dirigida a las comisiones séptimas conjuntas del Senado y Cámara de Representantes en donde se encuentra tramitándose el proyecto de Ley 10 de 2020, 26 congresistas de esta colectividad pidieron el retiro de esta reforma.

“El presente proyecto de ley no mejora el acceso a los servicios de salud, no soluciona el problema de deudas del sistema, profundiza el negocio de la salud por medio de oligopolios de intermediarios financieros y finalmente lleva a la privatización del sistema no solo en la inversión de los recursos, sino en la contratación de salud que realicen las entidades públicas”, señalaron los firmantes.

