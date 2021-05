Críticas a la alcaldesa Claudia López por no prestar los estadios para los partidos de fútbol en Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo un llamado a la concertación social. Foto: Colprensa.

La lluvia de críticas a la mandataria de la capital, Claudia López, se dieron a raíz de un cuestionamiento por parte del periodista deportivo JJ Miranda en el programa ‘Saque Largo’ de Win Sports, quien señaló que todo vuelve poco a poco a la normalidad, pero aún no se da permiso para la realización de partidos de fútbol en los escenarios de Bogotá, destacando que estos se realizarían sin público para evitar contagios de covid-19.

“Sé que ya se están abriendo cines y los niños pueden tener actividades académicas y deportivas, sé que se pueden reunir los padres y sale uno a la calle y es como si la situación fuese exactamente normal a antes de marzo de 2020 y lo único que no se puede hacer es jugar al fútbol en Colombia, además sin público”, expresó Miranda durante el programa.

Estas declaraciones, desataron observaciones ante la negativa de la alcaldesa de dar vía libre a la realización de las disputas deportivas en la capital.

Por su parte, el comentarista y también periodista deportivo, Eduardo Luis López, señaló que se ha vuelto un tema complejo del que señaló que entiende la medidas tomadas, pero “no noto congruencia como dice JJ, porque en realidad me cuesta entender todavía una industria más protegida que el fútbol a mí aún me cuesta entenderlo”, además, agregó que, “de las cosas importantes que hay para la gente en Bogotá es el deporte y Millonarios, Santa Fe y La Equidad son símbolos de la cultura deportiva de la ciudad”, por lo que destacó que han sido medidas restrictivas sin un concenso.

Ante esto, Miranda destacó, “para mí, el fútbol ha sido una de las pocas actividades deportivas que cumplió desde hace mucho con todos los protocolos de salud establecidos, pruebas PCR permanentes, demostración clara de la salubridad y del estado de salud de sus protagonistas, número limitado de personas para estar dentro de la actividad, es decir se puede hacer de todo, menos jugar al futbol.”

"Sale uno a la calle y es como si la situación fuese exactamente normal a antes de marzo de 2020 y lo único que no se puede hacer es jugar al fútbol en Colombia, además sin público" @JJMiranda15#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/h3nQ2cuCvm — Saque Largo🏡👍 (@SaqueLargoWin) May 11, 2021

Por su parte, Juan Felipe Cadavid, periodista deportivo del programa indicó que las personas deberían “aprender a vivir en la diferencia”, pues indicó que la negativa de jugar al fútbol es respetable, pero sostuvo que también es respetable lo que piensan otros, ya que estás medidas también afectan a un sector como el de la hoteleria y el turismo que ha vivido un pésimo año con la pandemia, y con la posiblidad de la Copa América, se da un respiro a este sector económico, “la cantidad de trabajo que trae, los hoteles que se reactivan, ¿Cierto?, porque llegarían delegaciones de otros países, digo equipos de fútbol, y se reactiva ciertas economías”, señaló el comunicador.

"Partamos de la base de aprender a convivir en la diferencia. Respetemos a los que piensan distinto" @JFCadavid#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/hYGOrlKBQm — Saque Largo🏡👍 (@SaqueLargoWin) May 11, 2021

Por el momento, los equipos bogotanos deberán buscar otras sedes para poder realizar las disputas deportivas en cuanto a la Liga BetPlay como también lo que concierne a los torneos internacionales.

Sin embargo, aún no hay sedes definidas en la Dimayor debido a la coyuntura que atraviesa el país con el paro nacional y nuevas jornadas de movilización. Por ejemplo, no se ha oficializado cual será la sede para el partido entre el Deportivo Cali vs. Tolima.

Al igual que hay un manto de dudas e incertidumbre respecto a los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, no solo en Bogotá sino a nivel nacional.

