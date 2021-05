Duque anuncia que no irá a Cali por “prudencia” y “para no distraer el trabajo de la Fuerza Pública”

El presidente Iván Duque se pronunció en la tarde de este 9 de mayo acerca de la situación de orden público que se vive en Cali (Valle del Cauca). El mandatario aseguró que para no entorpecer el trabajo de la Policía y el Ejército Nacional, por el momento no viajará a esa ciudad, pero indicó que allí hacen presencia algunos ministros y directores de entidades estatales que se están encargando de la situación.

“Tengo un gran equipo de gobierno desplegado en la ciudad de Cali. Yo he tomado la decisión de, por prudencia, no hacer presencia en este momento en la ciudad para no distraer el trabajo de la fuerza pública que debe estar desplegada completamente, pero estoy en monitoreo permanente”, aseguró Duque en una alocución.

