Llegan a Bucaramanga las dos tractomulas cargadas con oxígeno

Debido a las protestas en el marco del paro nacional en Colombia, muchas vías que conectan regiones del país han registrado bloqueos que han impedido el transporte de alimentos, insumos médicos, entre otros.

Teniendo en cuenta la disponibilidad de oxígeno que hay en el país, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, hizo un llamado a los manifestantes para que dejen pasar los vehículos que llevan tanques de oxígeno, vitales para la atención de pacientes con covid-19.

“Atención en este momento se movilizan por carreteras del país 11 carrotanques con oxígeno medicinal en rutas a Bucaramanga, Cúcuta, Barrancabermeja, Ibagué, Eje Cafetero, Popayán y Pasto con distintivos de Misión Médica y escolta de la Cruz Roja. Urgente dejarlos pasar!”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Luego del llamado del jefe de cartera de la Salud, este 6 de mayo llegó el primer cargamento de oxígeno al área metropolitana de Bucaramanga. El arribo de las dos tractomulas que transportaban oxígeno para seis clínicas de Santander, se da luego de 12 horas de recorrido desde Bogotá, en medio de los bloqueos por el paro nacional.

El primer vehículo se destinó para abastecer a las Clínicas Cardiovascular, Hospital Internacional de Colombia y Foscal, mientras que el segundo se destinara para la Clínica Comuneros, la Merced de Bucaramanga y también para la Foscal Internacional.

Se espera que una vez esté distribuido el oxígeno en Bucaramanga, los vehículos sigan su recorrido hacia Barrancabermeja y Cúcuta.

Cabe recordar que, este miércoles 5 de mayo, el presidente de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, Víctor Raúl Castillo, expresó su preocupación ante la situación que vive el sector hospitalario e hizo un llamado a los promotores del paro para que permitan la movilización de los carrotanques que transportan el oxígeno a los centros médicos de la región.

“Hoy nos encontramos con más de 220 pacientes que están en ventilación en el Hospital Internacional y la FCV que están a punto de morir si no tenemos ese líquido disponible en las próximas 24 horas, tenemos reservas para 24 horas, los camiones no han podido salir de la planta de Tocancipá. Si no tenemos esos carrotanques recargando muchos pacientes irán a fallecer”, aseguró Castillo.

Por su parte, la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la Andi señaló que los productores y comerciantes no han podido entregar con rapidez cilindros y concentradores de oxígeno por vía terrestre a las instituciones de salud ni a pacientes que lo requieren debido a los bloqueos que se han presentado en el país por las manifestaciones que ya cumplen ocho días.

“Incrementó el 74 % del oxígeno por covid-19 y se creó una nueva alerta, hay bastante dificultades para transportarlos por los bloqueos. Están retenidos en distintos lugares del país, los bloqueos tienen el 50 % de la producción diaria del oxígeno a las clínicas, el 25 % de IPS están con riesgo alto de desabastecimiento. Esto debe ser un transporte terrestre, no se puede por avión y no es seguro”, aseguró Ingrid Reyes, directora ejecutiva de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI, en Caracol Radio.

