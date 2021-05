Lo que tienen en común los senadores Jose Obdulio Gaviria e Iván Gallo

En un debate público con la cancillería de Colombia en el que Claudia Blum se manifestó sobre las disidencias de las Farc y los incumplimientos al Acuerdo de Paz en la misión de verificación de las Naciones Unidas, José Obdulio Gaviria senador del Centro Democrático e Ivan Gallo representante del partido Comunes, antiguas Farc, concluyeron que por primera vez coinciden en algo frente a los temas políticos que vive el país en este momento por cuenta de quienes abandonaron el proceso de paz.

Ambos coincidieron en que luego de que Iván Marquez volviera a reunirse en la selva con las disidencias y decidiera traicionar al partido político y el acuerdo en la Habana, ambos están siendo objetivo de amenazas por parte del nuevo grupo al margen de la ley. Además de que los han sentenciado con acabar con su vida por sus argumentos políticos.

“A mi no me gusta victimizarme y yo acepto solo lo que digan las autoridades, yo soy objeto de persecución de esa banda, yo estoy amenazado por las disidencias de las Farc por ese señor Iván Márquez”, aseguró José Obdulio Gaviria.

Luego de su intervención, el senador del partido Comunes, Iván Gallo, mencionó que “curiosamente” ambos senadores tienen algo en común para contar a la ciudadanía.

“Por lo menos tenemos una cosa en común senador José Obdulio, yo también estoy amenazado por las disidencias desde que llegó Iván Márquez”, confirmó el senador Gallo.

Imagen de referencia de disidencias des las Farc.

Este debate se dio luego de que Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, le recordara a la Cancillería que no se puede culpar al partido político Comunes, antiguas Farc, que hayan disidencias que retornaron a las armas o que no participaron del proceso de paz. El funcionario fue claro en decir que desde la entidad tienen claro que hay un grupo ilegal de las Farc que nunca participó del proceso y las razones por las cuales no lo hicieron.

Sin embargo, ese pequeño grupo no es responsabilidad de quienes sí continuan en todo el proceso. En diálogo con RCN Radio, Massieu habló del informe trimestral que entregaron desde la ONU al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en donde se hizo un llamado al Gobierno Nacional por los casos de violencia que enfrentan lo excombatientes en las diferentes regiones del país.

“Nosotros en Naciones Unidas (ONU) tenemos una clara distinción. Primero están las disidencias que nunca fueron parte del proceso y ese grupo siempre ha estado en la ilegalidad con todo lo que eso atañe. Un segundo grupo que sí fue parte del acuerdo y que luego lo abandonó y ahí se tomaron decisiones por su incumplimiento, porque fueron excluidos del proceso y sus beneficios”, aclaró al medio de comunicación.

Además, el funcionario dejó claro que existe un grupo de excombatientes, más del 90% de ellos, que siguen comprometidos con el proceso y que han cumplido con todos los compromisos a pesar de los desafíos que existen debido a las trabas que ha puesto el Gobierno en la implementación del mismo. Y nuevamente solicitó que se garantice seguridad a los exguerrilleros que están en peligro en este momento.

“A ese grupo hay que seguir acompañándolo y protegiéndolo, ellos fueron quienes tomaron la decisión correcta, quienes siguen haciendo acciones tendientes a lograr la paz, en principio con la dejación de armas y ahora con la justicia transicional”, aclaró Massieu.

