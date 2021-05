El cantante Silvestre Dangond es blanco de críticas por promocionar fiesta en pleno paro nacional

Silvestre Dangond salió en defensa de su esposa cuando un seguidor sugirió que se veía vieja. Foto: redes

En los últimos días, el cantante Silvestre Dangond ha dado mucho de que hablar en redes sociales con respecto a la reforma tributaria, sin embargo, este lunes el artista vallenato fue blanco de críticas por ‘ignorar’ la difícil situación que atraviesa el país en estos momentos.

Por medio de un video, Dangond promocionó un concierto en Miami, mientras que en estos momentos su país se encuentra luchando en contra de una reforma y abusos de las autoridades.

“Faltan cuatro días para que comience nuestra fiesta aquí en Miami de local”, recordó el vallenato.

Cabe recordar que, hace unas semanas Dangond anunció una serie de presentaciones en The Fillmore Miami Beach, de la mano de Loud And Live, una de las principales productoras y promotoras de espectáculos a nivel internacional, que se une a su vez a MD Records.

Las seguidores del cantante reaccionaron inmediatamente y hasta le expresaron la poca importancia que le dan a su publicación.

“Sigan apoyando a esa gente que solo le importa su fama nada más”, “Por eso dice que está de local en Miami, porque en Colombia estamos en protestas y eso a él ni le va, ni le viene”, “Mientras acá nos están matando el otro esperando fiesta, uribista tenía que ser”, “Yo no sé porqué se sorprenden, si silvestre más de una vez ha dejado muy claro cuál es su postura política”, “Yo llevo más de 16 años que no vivo en Colombia y duele ver como nos están matando en Cali y este festejando”, fueron algunos de los comentarios.

Este pasado sábado 1 de mayo, a través de su cuenta de Instagram compartió con sus seguidores su opinión frente a las protestas en contra de la reforma tributaria. El cantante enfatizó que esta situación y su parecer sobrepasa las perspectivas divididas que se tengan sobre él.

“A mí también me afecta la reforma. Me duele lo que pasa en Colombia, lo que se vive sobrepasa cualquier opinión dividida que pueden tener sobre mí, porque donde quiera llego digo con mucho orgullo que soy colombiano que vengo de un pueblo”, dijo.

De igual forma, aseguró que el diálogo es el mejor camino para mejorar el país y que así “las cosas terminan arreglándose”, expresó.

Respecto a los actos vandálicos, señaló su desacuerdo con estos y así mismo, expresó su preocupación con la situación de covid-19 que vive el país.

“Sé que luego de que pasen las manifestaciones, el dolor que sentirá Colombia será irremplazable. Me duele que destruyamos con nuestras manos lo que hicimos, que utilicemos la violencia como único camino para que se nos escuche y no creo que sea el mecanismo más eficaz, no es el camino a seguir para que haya un cambio, para mí primero el diálogo”, aseguró.

Como era de esperarse, el mensaje de Dangond causó opiniones tanto en contra como a favor de lo declarado por el cantante.

“¿De qué violencia hablas?, si el Gobierno lanza una reforma en plena pandemia, ¿quién viene siendo el violento?”, “dijo todo y nada”, “Sos uno de los más vendidos”, “gracias por el apoyo”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

