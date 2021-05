“Sabía que poco a poco iría mejorando”: Nairo Quintana tras su victoria en la Vuela a Asturias

Este domingo 2 de mayo, Nairo Quintana se coronó campeón de la Vuelta a Asturias en España, alcanzando así su primer título del año y el segundo en esta carrera española. Cabe recordar que, el colombiano obtuvo este título en 2017 tras la sanción a Raúl Alarcón.

Nairo quedó primero en la general con un tiempo total de 13 horas 34minutos y 27 segundos, mientras que en la segunda casilla finalizó el español Antonio Pedrero, a 36 segundos. Latour cerró el podio siendo tercero a 54 segundos.

En la Vuelta a Asturias también participaron 15 ciclistas colombianos. De estos, los más próximos en la general fueron Einer Rubio, quien culminó quinto; Alejandro Osorio, que fue sexto; y José ‘Tito’ Hernández, vigente campeón de la Vuelta a Colombia en la casilla 11.

“Siempre es una gran alegría ganar. Sabía que poco a poco iría mejorando después de las operaciones de rodilla y del tiempo de rehabilitación que me iba a requerir. Estoy feliz de traer estos dos éxitos, el escenario en el primer día y la clasificación general de esta edición de la Vuelta a Asturias, al equipo Arkéa-Samsic”, manifestó el boyacense durante una entrevista con los medios de Arkea.

Asimismo, Quintana señaló que preveía múltiples ataques por parte de Movistar Team, que tenía a dos hombres muy cerca del liderato.

“Finalmente la fortuna que tenemos es que sabíamos cómo es la forma de correr y actuar de Movistar, así que de cierta manera daba tranquilidad. Hemos sabido controlar bastante bien y al final sin problemas”, expresó.

El boyacense se refirió también a su recuperación de la cirugía de la rodilla y su preparación para la próxima competencia, el Tour de Francia, que comenzará el próximo 26 de junio.

“La Vuelta a Asturias siempre me trae buenos recuerdos, siempre es especial para mí venir aquí, y ganar es aún más bonito. Ahora me recuperaré un poco, en vista, en particular, del Tour de Francia. Me siento cada vez mejor carrera tras carrera, mejor, y estos éxitos son una prueba de ello”, manifestó Nairo a los medios.

Por su parte, su hermano y compañero de equipo, Dáyer Quintana, también opinó al respecto durante la rueda de prensa y detalló la competencia.

“La última etapa de esta Vuelta a Asturias fue corta, rápida y muy difícil al final. Controlamos como el día anterior hasta que se formó la escapada, una vez que tomó forma, lo logramos. Luego controlamos su avance Kevin, Romain, Donavan y yo. En un alto porcentaje de pases, los ciclistas de la general intentaron atacarnos. Estuvimos atentos, todos agrupados junto a Nairo para ayudarlo en la medida de lo posible”, explicó.

Con este nuevo título, Nairo rompe, por un lado, una racha de malos resultados en los últimos meses, y por el otro, sigue ampliando sus victorias, que lo acreditan como el ciclista colombiano con más triunfos en la historia.

Cabe recordar que, su victoria más reciente había sido en el Tour de los Alpes Marítimos, el 23 de febrero de 2020. En aquella ocasión, el colombiano se impuso al francés Romain Bardet, y al australiano Richie Porte, segundo y tercero, respectivamente, con 40 segundos de diferencia.

