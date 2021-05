Manuela Gómez sospecha que la muerte de su perra ‘Chata’ fue una brujería

Tras la pérdida de su mascota, la influencer Manuela Gómez cree que la razón por la cual se enfermó tiene origen en una brujería sobre ella. Foto: Instagram

Manuela Gómez, exprotagonista de ‘Nuestra Tele’ y empresaria, le contó a sus seguidores la dura situación que tuvo que enfrentar desde finales del mes de marzo. Chata, la perra de raza rottweiler que la paisa tiene desde hace nueve años, fue diagnosticada con cáncer en los ganglios. A pesar de consultar médicos y hacer las respectivas pruebas al respecto, se conoció que la enfermedad hizo metástasis en todo su cuerpo. Frente al carácter terminal de la enfermedad, la paisa optó por ‘dormir’ a su perrita con el fin de que no sufriera por la enfermedad.

Por medio de un ‘en vivo’ y entre lágrimas, Gómez le dijo a sus seguidores que debía sacrificar a su animal y compañera. “Yo no quiero que ella se muera en un hospital. (...) Si tiene cáncer, ¿qué más puedo hacer? Sacrificarla. Con el dolor en el alma. En la casa de ella, con las cosas de ella y en su ambiente. Va a ser, parce, algo tan difícil porque fue mi compañía desde hace nueve años”, indicó en la red social el pasado 5 de abril.

Ahora, la influenciadora, en entrevista con el programa de chismes ‘Lo Sé Todo’ del Canal 1, reveló entre lágrimas una sospecha que habría dictado el destino de su mascota. Según Gómez, alguien estuvo realizando actos de brujería en su contra que, finalmente, terminaron por afectar a ‘Chata’.

“No sé si estoy loca. Me hubieran echado algo a mí y ella por ser la protectora de mi vida le hubiera caído a ella para protegerme, y se me la llevó en cuestión de días”, dijo la mujer, entre lágrimas, en su finca durante la entrevista virtual.

Con esta lógica, la influenciadora piensa que, como ‘Chata’ la ayudó en difíciles momentos en su vida, el acto de magia negra repercutió en la salud de su mascota. “Ella era mi todo, ella me acompañó en los momentos mas difíciles de mi vida. Evitó que yo perdiera la vida en muchas ocasiones”, aseveró la influenciadora sobre su dura pérdida.

Frente al deterioro en la salud del animal, la influenciadora explicó por qué tomó la decisión de sacrificarla en la finca. “Prefiero que muera en mis brazos, en su casa. Entonces tomé la decisión de traerla a la finca y dormirla acá”, aseguró al medio.

La muerte de ‘Chata’

Horas antes de que los profesionales de veterinaria llegaran a sacrificar a su perra, la influenciadora publicó un video en el que relató que la perra no podía caminar o ir al baño sin la ayuda de alguna persona. “A ella le dio cáncer en todos los ganglios y fue un cáncer muy agresivo, que le hizo metástasis, o sea, lleva 15 días enferma y la verdad ya no come ya no camina, hay que cargarla para que pueda orinar, está totalmente incapacitada”, confió a sus seguidores.

Manuela Gómez narra la situación de Chata, su rottweiler con cáncer.

“Yo hice hasta lo imposible por ella, pero ya ella no tiene calidad de vida y para que tenerla a mi lado así, la amo tanto que prefiero que descanse de su dolor”, manifestó en su cuenta oficial de Instagram, al borde de las lágrimas.

Finalmente, con una foto en la que se ven ambas disfrutando de la finca de la influenciadora, confirmó la muerte de Chata. “Qué despedida más triste mi amor, pero en tu ultimo suspiro pude estar ahí acompañándote. Te agradezco demasiado todo lo que me brindaste, fue el único amor sincero y real hasta tu muerte”, reveló.

SEGUIR LEYENDO: