“La reforma tributaria está muerta, que no nos provoque más muertos”, alcalde de Cali solicitó al presidente Duque retirar el proyecto de ley

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, pide al presidente Iván Duque retirar la reforma tributaria.

Cali ya suma tres días de intensas protestas en la ciudad, en contra de la reforma tributaria que presentó el Gobierno nacional ante el Congreso de la República. De acuerdo con distintas organizaciones sociales y senadores, durante las manifestaciones de esta última jornada se han registrado siete muertos y cientos de heridos. Ante ese panorama, el alcalde de la capital del Valle del Cauca, Jorge Iván Ospina, hizo un llamado al presidente Duque para que retroceda con el proyecto de ley.

“Señor presidente, la reforma tributaria está muerta, que no nos provoque más muertos, por favor retírela, se lo solicitó en nombre del pueblo de Cali”, solicitó el mandatario local de Cali, a través de un video publicado en la cuenta oficial de la Alcaldía local.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, hace un llamado al presidente Iván Duque para que retire la reforma tributaria.

El llamado de alcalde de Cali, se suma a las declaraciones que había realizado en las últimas horas desde el Puesto de Mando Unificado de la ciudad, en las cuales manifestó que el derecho social a la protesta no puede ser quebrantado, por lo que deben escucharse las inconformidades de los ciudadanos frente a la reforma tributaria.

“El derecho a la movilización y a la protesta, es un derecho que no puede ser vulnerado, un derecho que respetamos, tiene categoría constitucional, me parecería importante que el gobierno nacional en el marco de lo que se está viviendo, pueda retirar la reforma tributaria, pueda retirar las decisiones que se han tomado y que a la gente no le parecen adecuadas, para que estas decisiones se puedan deliberar en momentos más tranquilos”, expresó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

Respecto al panorama que se ha registrado durante los días 28, 29 y 30 de abril en la ciudad de Cali, a través del mandatario local, y de videos e imágenes difundidas a través de redes sociales, se ha conocido como algunos ciudadanos han aprovechado la coyuntura para saquear supermercados y tiendas, quemar buses y estaciones del sistema de transporte masivo de la ciudad, MIO, además de vandalizar propiedades públicas y privadas.

Incluso, en redes sociales circularon algunos videos donde se evidenciaba disparos e incluso ráfagas de fusil durante la jornada de manifestaciones de este viernes 30 de abril. De hecho, el sitio de noticias Cali Web, dio a conocer unas grabaciones donde se evidencia la situación sobre el sector de Portada al Mar, al occidente de la ciudad.

Reportan disparos y ráfagas de fusil en Cali en los disturbios por las protestas del Paro Nacional

Al respecto, a través de su cuenta de Twitter, el senador por el partido Polo Democrático, Wilson Arias, señaló que durante la jornada de protestas de ese día, organizaciones sociales ya habían confirmado 7 personas fallecidas e incluso se registró una violación sexual por parte del ESMAD.

“En Cali, 7 muertos confirmados, 7 más por confirmar y una violación sexual por parte del ESMAD. ¿A quién recurrimos si el Gobierno no respeta nada? A nosotros/as mismos pueblo, a la solidaridad de calle y del vecino. A quienes les quitaron sus vidas, ¡vivan por siempre!”, escribió en su red social el congresista.

Foto: Twitter senador Wilson Arias.

Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, dio a conocer tras un consejo de seguridad realizado en Cali, que ante la situación se militarizaría la ciudad, por lo que informó que serían enviados más de 700 soldados, 500 hombres del Esmad (Escuadrones Móviles Antidistrubios), 1.800 polícias, 60 motos y dos helicópteros para apoyar a la fuerza pública. “No vamos a descansar hasta que Cali duerma tranquila”, aseguró el jefe de la cartera de Defensa.





