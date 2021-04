“Hay que hablar y ver cuál es la mejor forma de hacer una colaboración en inglés bien brutal”: J Balvin sobre BTS

Colprensa

El reguetonero colombiano, J Balvin, manifestó su interés por hacer una colaboración musical con la banda surcoreana de K-Pop, BTS, nominada a los premios Grammy de 2021.

El intérprete de “Tu veneno”, compartió, a través de una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram, su disposición de hacer una canción en inglés con la agrupación surcoreana que se ha convertido en un fenómeno mundial por su impacto en la cultura popular.

“Con BTS yo creo que hay que hablar y ver cuál es la mejor forma de hacer una colaboración en inglés bien brutal”, aseguró J Balvin durante la transmisión que ha sido compartida miles de veces por los seguidores de la ‘boyband’.

El cantante de música urbana, que está próximo a ser papá junto a la modelo argentina, Valentina Ferrer, aseguró que para que se de esta colaboración primero deberá existir un acercamiento entre sus representantes y los del grupo surcoreano.

Sin embargo, este proceso se podría dar a través de la compañía HYBE, a la que pertenece BTS que compró la mayoría de las acciones de la compañía Ithaca Holdings, del representante de J Balvin y otros artistas como Ariana Grande y Justin Bieber.

En esa ocasión la banda surcoreana manifestó que habían quedado asombrados con la noticia que estos artistas harían parte de lo que denominaron una ‘familia’ y le dieron la bienvenida a la compañía multinacional.

“Estamos viendo cosas que nunca imaginamos posibles, como estas increíbles noticias. Esto nos hace pensar que no hay fronteras ni límites para trabajar como lo estamos haciendo”, señaló la agrupación conformada por seis jóvenes.

La banda, que está próxima a sacar un nuevo sencillo en inglés y el cantante paisa han colaborado con la empresa estadounidense, Mc Donald’s, donde han sacado su propio menú de comida rápida convirtiéndose en un éxito entre los amantes de las hamburguesas.

Karol G y J Balvin. Foto: Instagram @karolg y @jbalvin

Karol G y J Balvin se suman al rechazo de la reforma tributaria en Colombia pero discrepan frente a las protestas

El 28 de abril Colombia vivió unas intensas jornadas de protestas por cuenta del proyecto de ley que radicó el Gobierno nacional para una reforma tributaria que no cayó bien entre los diferentes sectores sociales y políticos del país.

Este ha sido un tema bastante polémico por lo que varios ciudadanos invitaron a sus artistas a pronunciarse sobre lo que está pasando. El llamado lo escuchó la cantante colombiana Karol G, quien desde sus redes sociales publicó historias en las que mostraba su apoyo a la ciudadanía en contra de la reforma tributaria pero también de quienes decidieron salir a marchar.

“Empatía: “Luchas aunque no te falta nada, porque a algunos les falta todo” NO A LA REFORMA TRIBUTARIA”, posteó en sus redes la cotizada cantante. Mientras que en otra historia puso una foto de una joven con un cartel que decía: “La reforma tributaria no es de Bichotas”, y Karol dijo: “Nunca más vuelvan a criticar a quienes marchan. Respeten a aquellos que son parte del cambio que otros esperan sentados”.

