“Yo de verdad pensé que me iba a morir”: ‘El Burro Mocho’ reveló que tuvo covid-19

El cantautor de música tropical y vallenata, 'El Burro Mocho'. Foto: Colprensa.

El cantante y compositor de música tropical y vallenato, Noel Esteban Petro Enríquez, más conocido en la industria musical como ‘El Burro Mocho’, había estado ausente de sus redes sociales durante algún tiempo, y aunque se desconocía el motivo, en la mañana de este jueves 29 de abril, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el músico reveló que se había distanciado debido a que presentó complicaciones tras haberse contagiado de covid-19.

“A principio de este año fui diagnosticado ‘positivo’ con ese apecuecao coronavirus; me internaron varios días en la Clínica Colsubsidio y llegué a pensar en muchas ocasiones que era el final del Burro”, contó el artista cordobés.

Según detalló ‘El Burro Mocho’, se dio cuenta que se había infectado de covid-19 cuando empezó a presentar fiebre - no tan grave- durante algunos días, por lo que decidió ir a consultar a su médico de cabecera, quien le pidió que se realizará una prueba para verificar sí podía o no estar contagiado.

“Eso se me hizo un siglo”, describió el cantante colombiano haciendo referencia al tiempo que tuvo que esperar los resultados de su prueba, la cual según le confirmaron sus médicos dio positivo para covid-19.

“Me puse a pensar: Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? Uno ve gente tan linda de Colombia, y en el mundo que se está muriendo, y yo pensé lo mismo, ¿será que el burro se va a morir? (...) eso me dio muy duro, yo de verdad pensé que me iba a morir, a mí me gusta más el sancocho de mondongo que estar muerto”, expresó el cordobés.

Luego de su diagnóstico, ‘El Burro Mocho’ narró que sus médicos le dijeron que debía quedarse internado en el centro médico para ser atendido, recomendación que siguió. Durante su estadía en el hospital, el cantante aseguró que estuvo muy bien atendido y señaló que en ningún momento presentó síntomas más graves que fiebre leve.

Sin embargo, a pesar de que su condición no fue crítica, el artista colombiano manifestó que en todo el tiempo que pasó internado en el centro hospitalario vivía angustiado porque su situación pudiera complicarse, por lo que contó que se acercó en oración a Dios y pidió por su salud, la de su familia, y las demás personas que atravesaban la misma situación.

“Se me quitó hasta el apetito. (...) fueron días en que me sentí muy solo y sentí que la enfermedad me iba a ganar la batalla. Pero gracias a Dios y la Virgen; al cuidado de los médicos y enfermeras; y al respaldo de mi hermosa familia y amigos cercanos, pude recuperarme y superar este momento tan difícil que no se lo deseo a nadie”, expresó el artista de 88 años de edad.

La situación, de hecho causó que ‘El Burro Mocho’ ya no quisiera permanecer más tiempo en el hospital pues se sentía estable, por lo que constantemente pedía a las enfermeras y médicos del recinto que lo dejaran volver a su hogar con su familia.

Aunque la respuesta del personal de la salud siempre fue que no podían darlo de alta, el cantautor aseguró que tras cuatro días de haber permanecido en la clínica, recibió un mensaje de consuelo que lo ayudó a sobrellevar lo que estaba atravesando.

“Eran como las 7 de la mañana y oí que Dios me dijo: no te preocupes que no te va a pasar nada y cuando estés bien los médicos te mandan para la casa. Desde ahí no volví a molestar”, relató el cordobés.

Según el cantante colombiano, cerca de 7 días después, fue dado de alta y pudo regresar a su hogar. De acuerdo con ‘El Burro Mocho’, una vez en su casa tuvo que pasar cerca de otra semana en aislamiento, donde su familia lo cuidó y pudo recuperarse completamente.

“Animalito del monte, como tu eres tan fuerte, te has salvado de esto”, dijo al artista cordobés el médico que lo atendió.

Como reflexión personal, el cantautor invitó a los colombianos a que no bajen la guardia en los cuidados, pero sobre todo que tengan siempre de que saldrán de cualquier situación.





