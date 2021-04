Misterio en redes: dónde estuvo el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro durante el paro nacional

En la foto: El Senador Gustavo Petro. (Colprensa - Álvaro Tavera).

El senador Gustavo Petro, ha sido una de las caras más fuertes de la oposición al Gobierno actual y al uribismo, además, de ser un político colombiano que genera gran admiración por algunos ciudadanos y gran rechazó por parte de otros. Al igual que muchos políticos en esta ocasión se ha manifestado de forma firme y en contra de la nueva reforma tributaria propuesta por Duque y su gabinete.

Incluso, fue uno de los representantes de la oposición que pese ha que los Gobierno locales pidieron aplazar el paro insistió que este debía llevarse acabo sin importar nada.

A través de sus redes sociales, señaló en la noche del martes, 27 de abril, que la prohibición de las marchas convocadas para el 28 de abril, por parte de un fallo judicial, se daba con el ánimo de generar una confrontación entre los manifestantes y la Policía. Por eso, recordó que el sentido del paro nacional es exigir el retiro de la reforma tributaria de forma pacifica, además invito a muchos colombianos tomar medidas radicales para que el Estado escuche.

“No abra su negocio mañana. Permita que sus empleados no trabajen. No saque su carro mañana, ni su bus, ni su camión, ni su taxi. No vaya a trabajar. No compre gaseosas, no compre en grandes superficies comerciales, no haga transacciones financieras. Sálgase de los fondos privados de pensiones y entre a Colpensiones. No se suba a TransMilenio. Si hace eso no se enfermará y le dará una victoria contundente al paro y a la tranquilidad social”, indicó Petro.

Pero, lo que sorprendió a muchos fue que el líder de Colombia Humana no asistió o no hizo pública su presencia en las marchas. Su última publicación en redes sociales fue el martes en la noche, en la que envió un mensaje respaldando las protestas contra la reforma tributaria y reactivó sus movimientos en la mañana del 29 de abril.

Pues, muchos de sus compañeros de coalición estuvieron activos, como el senador Gustavo Bolívar y los representantes David Racero y María José Pizarro.

Con mensajes como “Si #EnColombiaNoHayPresidente pues vámonos al #ParoNacionalIndefinido hasta que retiren la Reforma Tributaria”, algunas denuncias acompañadas con imágenes y videos de abuso por parte de la fuerza pública y hasta video en vivo.

Sobre la ausencia repentina de Petro en las protestas Alberto Bernal, columnista y economista señaló que la razón podría ser que el candidato presidencial de la Colombia Humano no se encontraba en el país.

“Gustavo Petro va a marchar hoy desde la torre Eiffel hasta el Le Jules Verne, ahí le tienen su croissant calientito listo para cuando llegue de semejante caminata. Y que gracias a todos los seguidores del #PactoHistórico (por) ir a contagiarse de COVID en nombre de “revolución”», escribió Alberto Bernal en su cuenta de Twitter.

Por ahora el senador no se ha pronunciado ante las acusaciones hechas por Bernal y pero si se ha pronunciado frente al mensaje del presidente Iván Duque, señalando que el único vándalo es el Gobierno y que debería retirar la reforma tributaria.

“El vandalismo se ha hecho gobierno lamentablemente y la reforma tributaria es su mejor demostración. Un gobierno que vandaliza la comida y el trabajo. la contundencia de la protesta social ha sido tal, que Duque debe reflexionar. Lo invito a retirar la reforma tributaria”, escribió en su cuenta de twitter.





