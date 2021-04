“Esto lo tendremos que pagar todos”: Claudia López se refirió al vandalismo en TransMilenio

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Foto: Twitter @ClaudiaLópez

El paro nacional de este miércoles 28 de abril, además de dejar dos víctimas letales hasta el momento y decenas de heridos y capturados, representó una gran afectación para varias estaciones de TransMilenio, que fueron atacadas en medio de los actos vandálicos de muchos personas en Bogotá. Ante ello, el sistema articulado cerró sus operaciones durante las protestas y varios puntos no se encuentran en operaciones este jueves.

Tras la jornada de protestas en la capital del país, cerca de 35 estaciones del sistema resultaron afectadas; de estas, 16 terminaron en tan malas condiciones que dejaron de funcionar “por no brindar condiciones de seguridad para los usuarios”, acorde al reporte entregado por el sistema de transporte.

Ante dicho panorama, la alcaldesa Claudia López hizo una publicación en su cuenta de Twitter en la que fue muy crítica con todos los vándalos que durante la protesta atacaron las estaciones del sistema y afirmó que todos esos daños ocasionados los deberán pagar “todos los bogotanos”:

“Esto lo tendremos que pagar todos los bogotanos. El vandalismo no es protesta, estos daños fueron ocasionados por vándalos en medio de las manifestaciones. El sistema TransMilenio es de todos. Dañar el patrimonio, no contribuye con ninguna protesta”, fueron sus palabras.

El tweet en el que Claudia López critica a quienes afectaron Transmilenio. Pantallazo Twitter @Claudia López

Junto a estas declaraciones, la alcaldesa mostró un listado en el cual se muestran todas las estaciones afectadas durante la jornada: Museo del Oro, Ricaurte, San Mateo, Patio Bonito, Biblioteca Tintal, Guatoque, Restrepo, Socorro y Calle 40 Sur son algunos de los puntos sufrieron daños. Estos van desde afectaciones en los equipos de recaudo, hasta vidrios rotos y escombros en alta cantidad que imposibilitan el tránsito de pasajeros.

Pero no solo las estaciones se vieron perjudicadas, pues muchos articulados también fueron dañados y no entrarán en funcionamiento. “De un total de 2.357 buses troncales que tiene el sistema, 174 resultaron con algún tipo de afectación. De estos, 59 buses rojos no saldrán a a operar por daños al inicio de la operación”, dijo TransMilenio en un comunicado oficial. Respecto a los buses azules, los cuales hacen la cobertura zonal, varias decenas de estos también reportaron dificultades: de los 6.200 buses que tiene el componente del SITP, 60 se vieron afectados, de los cuales 32 no podrán funcionar.

El Secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, afirmó que durante las protestas en la capital, unas 31 personas resultaron heridas entre civiles y policías. De igual modo, las autoridades metropolitanos se llevaron a cabo 15 detenciones.

Algunos articulados afectados durante las marchas del 28 de abril. Foto: Transmilenio.

JUEVES DE MARCHAS:

Este jueves 29 de abril un grupo de personas volvió a salir a marchar tras la petición de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Comité del Paro Nacional. En horas de la mañana se comenzaron a presentar las primeras manifestaciones a la altura de la carrera séptima con calle 36, por lo que TransMilenio publicó un comunicado en su cuenta de Twitter que no prestará el servicio en dicha zona:

“En estos momentos se presenta una movilización ajena a la operación en la Cra.7 con calle 36, sentido norte-sur, flota dual lleva a cabo desvío por calle 39 al occidente para tomar cra.13 al sur y retomar calle 24 al oriente con acompañamiento de policía”, precisó el sistema. Y adicionalmente, pasado el medio día, también confirmó que las estaciones de San Victorino, San Diego y Las Nieves dejaron de operar.

Pese a la gran cantidad de pronunciamientos en diferentes partes del país, el presidente Iván Duque dijo en diálogo con la W Radio que no retirará la Reforma Tributaria: “Hablar de un retiro cuando existe la posibilidad de hacer la modificación total, si se quiere en el Congreso, sería generar una gran incertidumbre financiera y económica con efectos negativos para toda la sociedad colombiana”, precisó.

