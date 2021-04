“Si no tienen dinero consíganse una mujer básica”: las polémicas peticiones en redes sociales de una joven a los hombres que quieran salir con ella

Mujer se hace viral tras revelar cuáles son las exigencias que le hace a los hombres si quieren estar con ella

En las últimas horas se viral el video de una joven colombiana en el que da unas declaraciones sobre las exigencias que le pide a sus parejas para estar con ellas, requisitos que deben cumplir los hombres si quieren tener una relación seria con ella. Según cuenta la mujer, todos los hombres con los que ha salido la han ayudado económicamente, asegura que unos más que otros, pero que todos le han pagado las cuentas.

“Mis parejas, en medio de su economía, unos han tenido más que otros, pero de ninguno pudo decir que ha sido tacaño. Todos me han apoyado económicamente en lo básico”, comentó esta joven.

Tras contar su historia, le dijo a sus seguidoras que todas las mujeres deberían tener requisitos básicos para salir con los hombres y que estos deben ser basados en la calidad de vida que lleven.

“Nunca he exigido más de lo básico. Eso cambia dependiendo el estilo de vida que tenga. Si vives en la casa con tu familia pues ‘amor, dame para planificar, para las toallas higiénicas, para mi aseo personal’. Esas cosas, exigirlas. Lo mismo cuando ya vives en un apartamento tú sola. ‘Amor necesito que me ayudes para los servicios, el arriendo’”, dijo.

Menos mal ella solo pide para lo basico pic.twitter.com/Mk4QpNm5p3 — Cheche (@mcjessewilliams) April 24, 2021

Además, ella también le dio un consejo a los hombres que la siguen y les dijo que lo mejor es que busquen una mujer que se acomode a sus condiciones de vida actuales.

“Si son hombres básicos, que no tienen dinero, que no tiene posibilidades de darle una buena vida a una mujer, consíganse una mujer básica, de su nivel. Es la realidad”, expresó.

Las declaraciones de la mujer causaron una larga discusión en Twitter, donde se compartió su video, varias mujeres la apoyan por lo que dijo, otros hombres se sintieron atacados y también hubo muchas críticas en las que aseguraron que no puede ser una mantenida o que “qué tienes tú para ofrecer”.

Luego de que se hiciera viral, a través de su Instagram hizo un video en vivo donde aseguraba que ella trabajaba y que no era ninguna mujer mantenida, por el contrario, que lo que quería era tener un hombre que la apoyara y le aportara a su vida, pues no puede estar saliendo con alguien sin inspiración, que no trabaje o que no sea una persona que tenga un espíritu productivo.

Estos fuero algunos de los comentarios que le dejaron en redes sociales:

Hay que ser sincero y decir que los caleños siempre han sido marranos y se dejan ver la cara de huevones.#VerdadesComoPuños — Pánfilo (@DrPangeo) April 25, 2021

Así me salió una chica, creyó que me iba a coger de marrano y se quedó viendo un chispero! — Oscar Castellanos ⚡️🇨🇴🇪🇸🇨🇱🇦🇷🇺🇾🇧🇷🇺🇸 (@Oscarkast13) April 25, 2021

Seguir leyendo: