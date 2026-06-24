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La Selección Colombia tendrá una ventaja sobre Portugal en el partido del Mundial 2026, según Luis Fernando Suárez

El entrenador hizo un análisis de lo que vendrá para el combinado nacional, que se juega el liderato del grupo K ante los europeos en Miami

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La Selección Colombia quiere ser líder del grupo K y llegar tranquila a los dieciseisavos de final - crédito Raquel Cunha/REUTERS
La Selección Colombia quiere ser líder del grupo K y llegar tranquila a los dieciseisavos de final - crédito Raquel Cunha/REUTERS

La Selección Colombia realiza una campaña similar a la de Brasil 2014, cuando superó la fase de grupos con una fecha de anticipación, y ahora le apunta a terminar primera del grupo K, pero tendrá un rival como Portugal, candidata a ganar el Mundial 2026 y con la estrella de Cristiano Ronaldo.

Según el técnico Luis Fernando Suárez, la Tricolor llega en mejor condición que los lusos, quienes aún se deben jugar su clasificación a los dieciseisavos de final y con el riesgo de, incluso, perder el segundo puesto, porque la República Democrática del Congo también es candidata a pasar de ronda.

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De otro lado, los cafeteros también esperan por saber su próximo rival en la siguiente fase, depende de su posición en el grupo K y los resultados en cinco zonas en el Mundial 2026, así que el cuerpo técnico sigue atento cada compromiso para conocer aquel equipo con el que peleará el pase a los octavos.

“Hay una situación que ayuda”

Los cafeteros respiran en el Mundial 2026 porque cumplieron con el primer objetivo y era superar la fase de grupos, algo que Luis Fernando Suárez, citado por Deportes RCN, también destacó: “Veo cosas bastante buenas en la Selección Colombia. En términos generales, la clasificación es merecida”.

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El técnico también dijo que Colombia llega más tranquila que Portugal por estar en dieciseisavos de final, así que no siente la presión de ganar para conseguir el tiquete: “Hay una situación que ayuda y es estar clasificado, es bueno, da seguridad y después hay que seguir confiando en las cosas que se han hecho bien”.

La Selección Colombia puede dar otro golpe en el Mundial 2026 si supera a Portugal en Miami - crédito Silvia Izquierdo/AP
La Selección Colombia puede dar otro golpe en el Mundial 2026 si supera a Portugal en Miami - crédito Silvia Izquierdo/AP

Con respecto al compromiso frente a la República Democrática del Congo, Suárez dijo que “de anoche (23 de junio) me gustó la agresividad, la atención, la disposición de recuperar muy rápido la pelota, presionarte, nunca se perdió la atención en el juego cuando no se tenía la pelota”.

Sin embargo, Luis Fernando Suárez advirtió que la Tricolor debe estar concentrada en todo momento frente a los portugueses, pues es un rival que sabe cómo pasarle por encima a sus rivales: “Colombia no puede caer en los vacíos en los que a veces cae”.

Portugal necesita la victoria para quitarle a Colombia el liderato en el grupo K, sin importar el marcador - crédito Annegret Hilse/REUTERS
Portugal necesita la victoria para quitarle a Colombia el liderato en el grupo K, sin importar el marcador - crédito Annegret Hilse/REUTERS

“La conducta normal de Portugal es atacar, siempre buscar el resultado y esa forma de jugar le va a servir a Colombia, puede atacar los espacios, las bandas”, añadió el entrenador, sobre la manera para afrontar el compromiso del 27 de junio en el estadio de Miami.

El próximo rival de Colombia

Los dirigidos por Néstor Lorenzo aún no saben qué rival les tocará en los dieciseisavos de final, todo dependerá de su resultado contra Portugal, la posición en el grupo K y cómo salgan las cosas en cinco zonas de la primera fase, para conocer su camino en las rondas finales.

Para empezar, si Colombia termina líder, se verá con uno de los mejores terceros de los grupos D, E, I, J y L, como lo estableció la FIFA en la organización del cuadro para los cruces en la segunda fase, pues a diferencia de la edición de Qatar 2022, el aumento de participantes cambió todo.

Mundial 2026 - Panamá - Croacia
Croacia se perfila como un potencial rival de la Selección Colombia en los dieciseisavos de final - crédito Cole Burston / AFP

Por el momento, esos conjuntos son Paraguay, Ecuador, Argelia, Senegal y Croacia, aunque la Tri y los Leones de Teranga cuentan con la menor cantidad de puntos, con uno y cero respectivamente, y probablemente se despidan en la tercera jornada.

En caso de que la Tricolor sea segunda, su rival será el segundo del grupo L, el cual es Ghana en la actualidad con cuatro puntos, pero con opción de verse con nada menos que Inglaterra o Croacia, a este último lo enfrentó en un amistoso en marzo de 2026, en Orlando, y perdió por 2-1.

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