“Amiga si usted sale a marchar no dañe el Transmilenio”: ‘Epa Colombia’ invita a marchar pacíficamente este 28 de abril

Epa Colombia cuenta cómo obtuvo la fórmula de prospero negocio de queratinas.

Este domingo, ‘Epa Colombia’ aprovechó que se acerca el 28 de abril, día en el que se convocó a un paro nacional por la reforma tributaria, para dirigirse a sus seguidores y hablar seriamente sobre la situación que vivió hace algunos años cuando atacó una estación de Transmilenio, precisamente durante una marcha.

En las historias, la influencer invitó a sus seguidores a que si van a marchar lo hagan responsablemente y no ocasionando daños en los lugares públicos, como ella hizo.

“Yo hace dos años salí a marchar y me tire el Transmilenio y desde entonces a mi me cerraron las puertas, Secretaria de Salud, Invima y Policía porque son entidades del Gobierno. Así que amiga si usted sale este 28 a marchar no dañe el Transmilenio amiga, no vayas hacer lo que yo hice porque te vas a tirar tu vida”, recalcó la bogotana.

La empresaria puso de ejemplo su historia, donde afirmó que aún sigue pagando los daños que ocasionó, aunque no este tras las rejas.

“Yo tengo tres delitos amiga y yo estoy privada. Si, yo no tengo la manilla pero yo estoy pagando lo que hice”.

Asimismo, expresó que aunque es consiente que muchos no están de acuerdo con las decisiones que está tomando el actual gobierno, invitó a las personas a marchar pacíficamente.

“Se que tú no estas de acuerdo con todo lo que está pasando, pero hágalo en paz, sea inteligente no sea tan bruta como yo”, agregó.

Al mismo tiempo, aprovechó su intervención para hablar de su emprendimiento de keratinas. La empresaria manifestó que estaba dispuesta a asumir el IVA del 19 porciento en sus productos para que no fueran cargados a sus clientes.

“Estoy organizando mi empresa de la mejor manera, si usted me quiere comprar el producto no se preocupe yo voy asumir el 19 por ciento porque yo prefiero ganarme muy poquito a tener más problemas”, recalcó Epa.

El pasado 20 de abril, ‘Epa Colombia’, quien es bastante activa en redes sociales, expresó sus reparos a la reforma tributaria presentada por el Gobierno nacional.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria habló sin tapujos sobre lo que significa para ella esta propuesta y aseguró que a los colombianos los quieren ver más pobres.

“Se dieron muchísima garra. Qué tristeza. Si antes no me compraban keratinas, ahora menos porque nos quieren ver pobres. Estoy ahorrando para comprarme un edificio de keratinas, pero así como vamos, no lo voy a lograr”, afirmó ‘Epa’.

Barrera hizo cuentas sobre cuánto le cuesta aproximadamente sostener su empresa, y fue allí donde llegaron los nuevos cuestionamientos.

“El 19 % yo lo estoy asumiendo, yo tengo y voy a completar 300 empleados, pago caja de compensación, subsidio, vacaciones, que tristeza... pero, ¿saben una cosa? Ni la reforma tributaria podrá conmigo, este año voy a tener más de 1.000 empleados y voy a vender más de 10.000 keratinas al día”, expresó.

Epa Colombia se despachó contra la reforma tributaria

