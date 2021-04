Se desplomó obra en centro comercial en Cartagena y dejó dos personas heridas

Derrumbe de plafón en centro comercial en obra, Cartagena. Foto: Cuerpo de Bomberos de Cartagena.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena reportó este sábado que varias unidades se encuentran en la obra de un centro comercial en la urbanización de La Carolina, donde uno de los plafones de se vino al piso por razones aún desconocidas.

Las autoridades de emergencia que se transportaron hasta el lugar confirmaron que dos personas resultaron con heridas leves, pero estas se negaron a ser trasladadas a un centro de salud y, además, no quisieron dar sus identidades. “Dos personas se vieron afectadas, afortunadamente con golpes leves en la espalda baja y brazo, las cuales fueron trasladadas a centros médicos cercanos donde los atendieron sin presentar ninguna afectación de consideración”, aseguró AB Ingeniería, MOVICON Constructores S.A.S y Promotora Gran Manzana en un comunicado oficial.

Fernando Abello, director de Gestión del Riesgo en Cartagena, hizo un reporte sobre el hecho: “Fue notificado un incidente que se presentó por el desplome de un plafón de un centro comercial, por lo que se activaron los diferentes protocolos con la oficina de gestión del riesgo, la Policía y el Cuerpo de Bomberos. Solicitamos toda la información pertinente para acudir a las diferentes instancias y organismos para evaluar el caso, y eso incluye a las inspecciones de policía y a la Alcaldía local”.

Las autoridades locales aseguraron que la placa desplomada no hace parte de la construcción general del centro comercial. Foto: Alcaldía de Cartagena.

Aunque en el comunicado de AB Ingeniería, MOVICON Constructores S.A.S y Promotora Gran Manzana aclaró que el desplome de esta placa no hace parte de la estructura general del centro comercial en cuestión, y que este altercado corresponde al “desplome de una fracción del área de la caseta de cogeneración energética en el proceso de fundida de la placa de concreto. El área desplomada es de 150 m2 y se determinó por parte de los especialistas de AB Ingeniería, empresa subcontratista del proyecto y responsable de esta fundida, que fue producto de una falla en el apuntalamiento”.

Finalmente, el grupo constructor agradeció al Cuerpo de Bomberos de Cartagena y al PMU por su “su ingente esfuerzo y apoyo y la gerencia del centro comercial reitera su compromiso por seguir apostándole a la transparencia y el trabajo conjunto por construcciones de calidad”.

EL ‘LÍO’ DE LAS CONSTRUCCIONES ILEGALES EN CARTAGENA:

Si bien los propietarios de la construcción no han entregado información oficial que permita esclarecer si todos los papeles están en regla, la realidad es que en los últimos tiempos en Cartagena se ha desatado una polémica producto de las construcciones ilegales, que incluso, presuntamente, han salpicado a uniformados de la ciudad.

Hace algunas semanas, las autoridades locales sellaron, en compañía de la inspección, un edificio de cinco pisos en construcción; sin embargo, lo curioso del suceso es que al parecer no es la primera vez que esta obra es detenida. Según Ana Ibáñez, una de las vecinas del sector que fue consultada por Caracol Radio, esta construcción, que ya alcanza los cinco pisos, ha sido sellada varias veces, no obstante, se sigue trabajando en ella, y agrega que no entiende cómo la policía no detuvo definitivamente las labores en ese lugar si los sellos estaban visibles.

Además, acorde a Ibáñez, pareciera que hay un trabajo conjunto entre los trabajadores de la obra y otras personas para evitar que sean atrapados. “Esta mañana otra vez llegó Gestión del Riesgo, al poco tiempo aparecieron varios policías. A los trabajadores les alcanzaron a avisar, no sé quién, y se fueron todos, pero nuevamente pusieron el sello y ahora parece definitivo porque en la tarde llegaron los Bomberos y encerraron el lugar para indicar que hay peligro”.

Junto a este caso, hace algunos días se empezó a investigar por la presunta construcción ilegal de varias estaciones de combustibles en la capital del departamento de Bolívar. Por ello, se plantea un control político con varias entidades públicas de la ciudad para rendir informes pormenorizados de todas las estaciones construidas en Cartagena durante los últimos 5 años.

